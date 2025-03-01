'Самый безрассудный фол в истории'. Вратарь в Кубке Англии снес соперника ударом прямой ноги в голову. Видео

Вратарь "Миллуолла" Лиам Робертс был удален в 1/8 финала Кубка Англии против "Кристал Пэлас" за крайне грубый фол против Жан-Филиппа Матета. Инцидент случился на восьмой минуте, после чего французского футболиста унесли с поля на носилках.

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Робертс выбежал за пределы штрафной, пытаясь выбить мяч после длинного заброса, но прямой ногой попал 27-летнему нападающему в лицо.

Жан-Филипп несколько минут оставался на газоне и получил длительную медицинскую помощь, после чего ему надели шейный корсет и унесли с поля в сторону машины скорой помощи.

"На данный момент нам известно, что у Матета серьезный порез за ухом и травма головы", — сказал президента "Кристал Пэлас" Стив Пэрриш во время перерыва. — "Он, конечно, в больнице, надеемся на лучшее".

Судья Майкл Оливер изначально даже не показал Робертсу желтую карточку, несмотря на то что находился в нескольких метрах от эпизода, но после вмешательства VAR пересмотрел момент и вынес прямое удаление.

"За все время, что я смотрю футбол, я никогда не видел ничего подобного", — добавил Пэрриш. — "Это, наверное, самый безрассудный фол в истории, который мне доводилось видеть".

Матета — лучший бомбардир "Пэлас" в этом сезоне АПЛ с 12 голами. Встреча в итоге завершилась победой его команды со счетом 3:1.

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