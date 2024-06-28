Продолжаю, друзья, знакомить вас с историей футбола, которая насчитывает не одну сотню лет.

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Игра прижилась в Англии. Широкое распространение в этой стране она получила в 1660 году после воцарения на престоле Карла ІІ. В 1681 году состоялся первый матч по определенным правилам. И хотя команда короля потерпела поражение, он наградил одного из лучших игроков команды соперника. Этот подарок можно считать первым призом за искусное выступление в футболе.

Начали играть по правилам в 40-х годах XIX столетия, когда в Англии были изданы "Кембриджские правила". Их основные положения сохранились до наших дней. В них было определено положение вне игры, угловой удар, удар от ворот, обозначены дозволенные толчки и определены наказания за грубую игру.

20 октября 1863 года в Лондоне встретились представители футбольных команд колледжей среди студентов, у которых футбол пользовался большой популярностью. Они выработали правила игры в футбол. Вот некоторые из них. Они дополнялись, изменялись, многие действуют и в сегодняшнем футболе.

1866 год. Впервые между двумя стойками, обозначившими ворота, натянута веревка, ограничивающая их высоту;

1871 год. Время игры ограничено 90 минутами, вратарю разрешено играть руками в площади своих ворот;

1875 год. Веревку между стойками заменили на перекладину;

1878 год. Судья впервые вышел в поле. До этого он находился за пределами игровой площадки и решал спорные моменты лишь в том случае, когда к нему обращались. У судьи появился свисток – до этого он подавал сигналы голосом или звонком;

1883 год. Время игры разделено на две половины, после перерыва команды должны поменяться сторонами;

1889 год. Введено наказание за оскорбление судей, за ругань и крики;

1891 год. На воротах появилась сетка, введен 11-метровый удар, также в помощь судье на поле даны два помощника – арбитры на линии;

1902 год. Вратарь получил право играть руками;

1905 год. Вратарю запрещено не только выбегать из ворот при 11-метровом ударе, а и перемещаться по линии ворот;

1909 год. Вратарь должен отличаться цветом футболки от футболистов обеих команд.

Вот такие некоторые странички истории футбола – самой популярной игры в мире, игры, которая популярна, и которую любят в Украине.