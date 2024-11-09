Российское правительство ликвидировало комитет, отвечавший за подготовку спортсменов страны к Олимпийским и Паралимпийским играм. Соответствующий документ под номером 3139-р, подписанный 6 ноября 2024 года, был опубликован на портале правовой информации 8 ноября.

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В первом пункте распоряжения говорится: "Распустить организационный комитет, занимающийся подготовкой российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм".

На ОИ-2024 в Париже спортсмены из России были допущены лишь в отдельных индивидуальных дисциплинах и только в нейтральном статусе, без права на использование государственного флага, гимна или иной национальной символики.

Всего на Олимпиаде в Париже участвовали 15 спортсменов из России, и одной из завоеванных наград стала серебряная медаль в женском парном теннисе.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевский диктатор Владимир Путин нелепо раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года, которые минувшим летом прошли в Париже. Главарь российского террористического государства, который развязал преступную войну против Украины, назвал ее "оскорблением верующих христиан".

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