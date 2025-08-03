Red Bull Half Court. В Киеве в грандиозном финале определились лучшие стритбольные команды Украины. Фоторепортаж

В субботу, 2 августа, в Киеве прошёл Национальный финал международного турнира по уличному баскетболу 3х3 Red Bull Half Court – одного из самых динамичных и масштабных баскетбольных соревнований в мире. Финальные матчи состоялись на крыше КВЦ "Парковый" с панорамным видом на Днепр.

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В турнире, который охватывает более 20 стран и завершится мировым финалом в Дубае (ОАЭ) в ноябре, приняли участие лучшие уличные команды Украины. За места в главном финале боролись 32 мужские и 13 женских команд, прошедшие отборы в Одессе, Львове и Киеве.

Всего в украинской части Red Bull Half Court сыграли более 200 команд — почти тысяча баскетболистов и баскетболисток. Финал стал настоящим праздником спорта, стиля и энергии.

Лучшие из лучших

Среди мужчин титул чемпионов завоевала команда "Кіборги, помножені на вічність" в составе Александра Петрова, Алексея Адедиранa, Геннадия Кушманцева и Александра Деревяги.

Команда уверенно прошла весь турнирный путь, а в напряжённых матчах полуфинала и финала доказала своё превосходство.

"Финал и полуфинал были очень напряжёнными. Всем соперникам — респект, каждый старался. В формате 3х3 каждый момент может стать решающим", — цитирует sport.ua Петрова.

У женщин победу одержал коллектив "Будивельник" — Вита Горобец, Христина Филевич, Дарья Завидная и Юлия Гутевич. В решающем матче они одолели команду KSL, а перед этим — неожиданно сложный полуфинал против молодой команды.

"Уличный баскетбол всегда немного жёстче — больше борьбы. Девушки из KSL достойно сражались, а в полуфинале нас удивили молодые соперницы.

Представлять Украину — это честь, и мы всегда стараемся играть на максимум", — рассказала Вита Горобец.

Не только спорт

Зрители финала получили не только зрелищный турнир, но и насыщенное шоу. В Звёздном матче сыграли комик Марк Куцевалов, рэпер Tricky Nicki, фристайлер Анатолий Лутицкий, модель Елена Белая, артист Яша НКНКТ и другие медийные лица.

Что стоит знать о Red Bull Half Court:

Турнир проходит в более чем 20 странах мира — отборы стартовали в феврале и завершатся в сентябре.

Каждая игра длится максимум 10 минут или до 21 очка. Это делает Red Bull Half Court самой быстрой версией баскетбола 3х3.

В групповом этапе действует особое правило: команда с наибольшим количеством очков получает "Бонус Владельца Корта", который даёт преимущество при выходе в плей-офф.

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