'Радовался, что вышел здоровым со стадиона': олимпийский призер рассказал о влиянии войны, пародии на соперника и почему никогда не стоял на лыжах

Бронзовый призер Олимпиады-2024 по метанию молота Михаил Кохан стал одним из главных звезд презентации формы для зимних Игр-2026 в Италии. Оказалось, что легкоатлет любит несколько необычный для Украины керлинг, но никогда не стоял на лыжах. Также Кохан признался, как ему удалось оставаться спокойным и улыбаться после четвертого места на чемпионате мира, где установил личный рекорд.

Видео дня

В комментарии OBOZ.UA Михаил рассказал, как изменилось его отношение к выступлению на соревнованиях после начала полномасштабной войны, как рождается идеи для шуток и пародий на коллег и за какими видами он следит на зимних Олимпиадах.

– Как вам идея привлечь призеров летних Олимпиад к презентации зимней формы?

– Хорошая идея, заодно рассказать людям, чтобы поддерживали спортсменов, которые едут на Олимпийские игры. Для спортсменов это очень важно. Это такая, знаете, мотивация – они знают, что не одни, за ними – вся страна, которая поддерживает и любит их.

– За какими зимними видами спорта вы наблюдаете или за кого болеете?

– На зимних Играх у нас выступал Александр Абраменко. Фристайл – интересный такой вид спорта. Еще нравится керлинг, но от Украины на Олимпиаде в нем никого нет. Пока что. Возможно, я буду (смеется). А вообще у нас все молодцы, поэтому я им всем желаю успехов.

– А как в вашей жизни появился керлинг? В Украине он не очень популярен сейчас.

– Мне кажется, что для него не очень много и нужно – в плане условий. Лед, камни, которые надо бросать. Кажется меньше, чем построить, например, трамплин.

– А в каком из зимних видов спорта вы могли бы представить себя, если бы не ваш коронный молот?

– Точно не лыжи. Я очень сильно боюсь травмироваться. Да и никогда не становился на лыжи. Поэтому санный спорт, наверное. Но большой поклон вот этим спортсменам, которые представляют нашу страну и не просто катаются, а еще и такие выкрутасы делают.

– Ваш сезон закончился, что планируете в ближайшее время?

– Уже готовиться к следующему. Отдых? Ну, было время, где-то две-три недели, чтобы выдохнуть. А сейчас уже понемногу начинаю работать. Еще не набираю обороты, а такой подготовительный процесс к набору оборотов (улыбается).

– В последнее время вы зарекомендовали себя как один из самых позитивных спортсменов в своем секторе – человек, который может метко пошутить, развеселить. Особенно запомнилась пародия на олимпийского чемпиона Итана Кацберга, когда вы вышли в сектор в парике с длинными кудрявыми волосами. Как отреагировал сам Итан?

– На удивление реакция была очень положительная от него. Он наоборот, обрадовался, что теперь не один такой в секторе красивый. Что и у меня есть такая шевелюра. Ему понравилось. Всем понравилось, все заценили мой вид. Сказали: давай еще на следующие соревнования.

– Как появилась эта идея?

– Я не знаю, как они у меня рождаются. Просто лежал, что-то было скучно и думал, чтобы такое учудить (улыбается).

– Кстати, у Итана один из тренеров – из Украины. Олимпийский чемпион еще 1972 года по метанию молота Анатолий Бондарчук. Как-то вы это обсуждали?

– Он, конечно, легендарный тренер. Подготовил рекордсмена мира Юрия Седых. Это умный человек. Но я с ним никогда не виделся, поскольку он живет в Канаде. Так что Итану очень повезло. И как вы видите, он демонстрирует хороший результат. Он слушает его, выполняет, все что говорят оба тренера. Результат говорит сам за себя, как говорится.

– На чемпионате мира-2025 в Токио вы установили личный рекорд, метнув на 82,02 метра в пятой попытке, но заняли четвертое место. На восьми предыдущих ЧМ вам было бы достаточно, чтобы выиграть турнир, но на этот раз остались без медали, однако после соревнований все равно сохраняли оптимизм, улыбались. Как вам удается так держаться?

– Ну, было расстроился. Потом увидел, сколько я метнул. Обрадовался. Потом увидел результаты прошлых чемпионатов мира и снова расстроился. Потом обрадовался, что у меня все хорошо и я вышел здоровым с этого стадиона (смеется).

– Да, в Токио и ливни были на протяжении чемпионата, и жара.

– Да, а у нас хорошие погодные условия были. Никто не травмировался, не упал, ничего плохого не случилось. Потом я снова обрадовался, что есть прогресс какой-то. Поэтому сейчас в планах не останавливаться, а там – как будет.

Знаете, видимо, это из-за войны... Не знаю, как другие спортсмены, но я отношусь к выступлениям на соревнованиях проще. Если что-то не получилось, получится в следующий раз. Если получилось, то это очень круто. Потому что сейчас такое сложное время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!