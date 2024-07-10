Журналист я с большим стажем, работал в спортивных редакциях Гостелерадио Украины, в популярных газетах "Вечірній Київ", "Киевские ведомости", "Аргументы и Факты", "Команда", "Весь спорт", на радиостанциях "FM Столица", "Обрій плюс", "Зет", "Спортобоз", на сайте OBOZ.UA.

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Побывал на чемпионатах Европы, чемпионатах мира, Олимпиадах, освещал выступления наших спортсменов в 54 странах, во многих из них побывал по много раз с футболистами "Динамо", хоккеистами "Сокола", баскетболистами "Будівельника", гандболистками "Спартака".

Брал много интервью у спортсменов, их тренеров. Я заслуженный журналист Украины, обладатель "Золотого пера", мастер спорта по регби.

Многолетняя дружба связывает меня с известным футболистом киевского "Динамо", заслуженным мастером спорта, обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА, бронзовым призёром Олимпиады-1976 в Монреале, пятикратным чемпионом бывшего СССР, семикратным обладателям Кубка СССР, заслуженным тренером Украины Леонидом Буряком.

Не все интервью, телевизионные и газетные, которые я взял за многие годы у Буряка, у меня сохранились. Но некоторые остались. Как журналиста меня подкупало то, что Буряк всегда откровенно отвечал на поставленные вопросы. Вот 18 из них, заданные ему мною в разные годы.

- Кем бы стал Леонид Буряк, если бы у него не сложилась футбольная карьера?

- Никогда об этом не задумывался. Благодарю Бога, что в футболе у меня многое сложилось. Также нравится теннис, частенько выхожу на корт.

- В 1985 году вышла первая книга Буряка "Горячие точки поля", в 2007-м ещё одна – "Я жил в счастливое футбольное время".

- Относительно названия второй книги, то я таки жил в счастливое футбольное время. Игра приносила мне радость, футбол стал смыслом и делом моей жизни. Правда, не все, о чем мечтал и планировал, в силу различных причин и обстоятельств осуществилось, но на жизнь мне обижаться не стоит. Мои футбольные года – мое богатство. Возможно, придет вдохновение, возьмусь за третью книгу. Ведь не все еще сказано, а сказать есть что.

- Много лет вы были подопечным Валерия Васильевича Лобановского, затем находились рядом с ним на тренерской скамейке. Кем является Мэтр в вашей жизни?

- Я с большой гордостью считаю себя воспитанником Великого тренера. Если бы не Валерий Васильевич, не было бы нас, не было бы знаменитых динамовских команд и громких побед нашего футбола. Мы сейчас продолжаем мерить футбол по Лобановскому, он личность невероятных масштабов, глыба, он учил нас главному – побеждать.

- Как-то Леонид Буряк сказал: "90 минут, проведенных на поле, – частичка жизни". Вы часто огорчали вратарей в очень важных матчах за "Динамо" и сборную. Какой из забитых мячей самый памятный?

- Памятных на самом деле много. Иногда мне снится футбол и забитые мячи.

- Кого бы из трех звезд современного футбола Буряк пригласил в свою команду, если бы такая возможность представилась ему?

- Так сразу и ответить сложно. В европейских топ-клубах много великолепных футболистов. Моя тройка выглядела бы так: Лионель Месси (считаю его лучшим в мире), также взял бы в состав своей команды игрока "Ромы" Ромелу Лукаку, а также Пауло Дибала, игравшего за "Ювентус". Жаль, что только троих можно назвать…

- Что бы изменили в правилах современного футбола и какое ваше отношение к VAR?

- В правилах, на мой взгляд, ничего существенного менять не надо. Футбол надо воспринимать таким, каким он есть сегодня и каким его подарила Англия. Относительно VAR… Главное, чтобы в матче не возникали длительные паузы, ведь теряется динамика игры, которую так любят миллионы. К сожалению, это наблюдается в украинском чемпионате.

- Доставляет ли удовольствие, когда у вас берут автографы?

- Давать автографы, общаться с поклонниками футбола всегда приятно. Раз просят автограф – значит, помнят.

- Вы посол ФК "Динамо" (Киев). Что для вас это значит?

- В "Динамо" я перешел в 18 лет и рад, что продолжаю служить родному клубу. Во многих европейских клубах есть послы: в "Ливерпуле" - Майкл Оуэн, в "Манчестер Юнайтед" - Петер Шмайхель, в "Реале" - Роберто Карлос, в "Эвертоне" - Тим Ховард. С некоторыми из них я знаком лично.

- У вас много друзей не только футбольных. Доверчивы и откровенны вы с ними?

- Как поет Вахтанг Кикабидзе – "Мои друзья – мое богатство". У меня много друзей. К сожалению, в последние годы некоторые из них покинули этот мир. Я их помню и всегда буду о них помнить. Стараюсь всегда быть откровенным с друзьями. Дружбой дорожу и никогда не оставляю друзей в трудную для них минуту.

- Что больше всего цените в людях, а что вам в людях не нравится больше всего?

- Очень ценю честность и порядочность, ненавижу предательство и ложь. В общении с друзьями стараюсь быть всегда сдержанным. Хотя иногда так хочется сказать в глаза собеседнику все, что о нем думаю, но сдерживаю себя.

- Вам приятно людям делать добро?

- Стараюсь по мере своих возможностей делать добро людям. Дидро как-то сказал: "Самый счастливый тот человек, кто дает счастье наибольшему числу людей".

- Представим ситуацию. Вы просыпаетесь, открываете входную дверь своего дома, и, о чудо, - на пороге стоит сумка, в которой миллион евро. Что бы сделали с такой суммой?

- Половину оставил бы своей семье – она у нас с Жанной большая: взрослые дети Андрей и Оксана, а еще пятеро внучат, три мальчика и две девочки. Вторую часть подарка развез бы по детским больницам.

- Буряк – верующий человек?

- Церковь посещаю, но нерегулярно. Считаю, Бог должен быть в твоем сердце.

- Это правда, что только в 21 год вы впервые познали вкус шампанского?

- Да, был строгим режимщиком. Хотя и верится в это с трудом, особенно нынешней молодёжи. Сейчас предпочитаю бокал вина, отдаю предпочтение итальянскому или французскому.

- Любите ли праздничную атмосферу?

- А кто ее не любит… Иногда надо самому ее создавать, особенно для близких тебе людей.

- Любимая одежда?

- Джинсы и рубашка. Галстуков не ношу.

- Идеал женщины?

- Моя любимая жена Жаннуля. Считаю, мне её Бог подарил.

- Буряк побывал во многих странах. Какая из них вам больше всего нравится для проживания?

- Украина, города Одесса, где я родился, и Киев. Также нравится Германия, в которой я частенько бываю. Там живет моя дочь Оксана и её четверо деток.

Вот такими были 18 ответов Леонида Буряка на мои вопросы, заданные в разные годы в многочисленных интервью. В следующий раз другие фрагменты моего с ним общения.