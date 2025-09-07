'Превратилась в страшилину'. Балерина Волочкова сыграла в футбольном матче в России. Видео

Балерина Анастасия Волочкова появилась в стартовом составе FC Ars на матче российского футбольного Кубка Медиалиги WINLINE. Ей доверили капитанскую повязку и 10-й номер.

Перед началом встречи 49-летняя артистка обратилась к команде с мотивирующей речью: "Что бы ни произошло, я всегда буду кричать вам "Браво!". Главное, чтобы все было красиво, а в жизни нас освещали такие фонари, как любовь, доброта, красота и правда".

На первых секундах матча защитники "Титана" позволили Волочковой выйти один на один с голкипером, однако ее удар был парирован вратарем Колесо. Сразу после этого балерина покинула поле, проведя в игре меньше минуты.

Игра стала ответным матчем Дивизиона претендентов Кубка Медиалиги. В первой встрече "Титан" одержал уверенную победу над Ars со счетом 6:1.

Появление Волочковой на поле вызвало волну насмешек среди болельщиков. Пользователь с сарказмом написал: "Супер! Вот это и есть медиафутбол! Выпустили на поле опустившуюся на самое дно некогда безумно талантливую балерину, которая сейчас превратилась просто в бухающую страшилину".

Другой поинтересовался: "Бахнула?", на что ему с сарказмом ответили: "В шпагате". Многие назвали происходящее "кринжем в квадрате". Кроме того вместо Волочковой предложили выпустить Ольгу Бузову. Некоторые комментаторы отмечали: "Срам" и "Пожалели бы уже бабушку. Так лохматить".

Для сравнения: вот так выглядела некогда знаменитая танцовщица в 2003 году.

