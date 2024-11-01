Поражение от Кличко не считается: в России объявили Поветкина 'лучшим боксером мира'

Российский промоутер Владимир Хрюнов возмутился отстранением бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Поветкина за нарушение антидопинговых правил. Экс-менеджер Русского Витязя нелепо оправдал применение боксером запрещенных веществ в 2016 году заговором против него.

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Об этом Хрюнов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Промоутер отметил, что Поветкина 10 лет назад "убирали с дороги", назвав его "лучшим боксером мира", несмотря на разгромные поражения россиянина от Владимира Кличко, Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.

"Он очень честный и хороший человек. Поэтому я не верю, что что‑то подобное могло произойти 10 лет назад. Он сам в свое время уже пострадал. В то время велась направленная борьба против Поветкина. У меня нет сомнений, что он тогда победил бы очень многих боксеров. Но тогда, по сути, убирали с дороги лучшего боксера мира. Призываю всех поддержать Александра и не верить в эту очередную провокацию", – сказал Хрюнов.

Ранее Поветкин со словами "наш боец" приписал России успехи на профессиональному ринге Александра Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле нынешнего года Александр Поветкин объявил о намерении вернуться на ринг в ближайшее время.

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