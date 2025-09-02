Понадобилась помощь медиков. Украинский футболист отправил арбитра в нокдаун в матче и хотел добить. Видео

Скандальный инцидент с нападением на арбитра случился на чемпионате Николаевской области. Во время встречи "Шевченкове" — "Варварівка/Рятівник" при счете 1:3 игрок хозяев под номером 12 атаковал судью и сорвал матч.

Эпизод случился на 82-й минуте. Игрока "Шевченкове" сбил вратарь соперника, но рефери пенальти не дал. Партнер пострадавшего решил кулаками объяснить судье, почему он не прав.

В порыве агрессии он сбил арбитра с ног и попытался нанести дополнительные удары. От дальнейшего избиения судью спасли игроки соперников, которые моментально вмешались.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Некоторое время он оставался лежать на газоне, после чего игра была остановлена.

На момент публикации новости неизвестно, какое наказание понесет футболист за неспортивное поведение и как этот инцидент отразится на его клубе. Видео нападения опубликовано Ассоциацией футбола Николаева.

