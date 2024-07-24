Первая ракетка мира отказался выступать на Олимпиаде и не едет в Париж

Действующий победитель Australian Open, победитель 15 турниров ATP (из них 14 в одиночном разряде); победитель Next Generation ATP Finals (2019); обладатель Кубка Дэвиса 2023 года в составе сборной Италии Янник Синнер не выступит на Олимпиаде-2024 в Париже. У первого номера рейтинга ATP возникли проблемы со здоровьем.

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"С большим сожалением хочу сообщить вам, что, я не смогу принять участие в Олимпийских играх в Париже. После хорошей недели тренировок на грунте я начал чувствовать себя плохо. Я провел пару дней на отдыхе, и при посещении врача был обнаружен тонзиллит. Доктор настоятельно порекомендовал мне не играть", – написал 22-летний итальянец у себя в Instagram.

Синнер добавил, что пропустить Олимпийские игры для него стало огромным разочарованием, так как это была одна из его главных целей на этот сезон.

"Я с нетерпением ждал возможности представить свою страну на этом важнейшем событии. Желаю удачи всем итальянским спортсменам, которых я буду поддерживать из дома. Вперед, Италия!" – подытожил теннисист.

Для справки: Тонзиллит — хроническое инфекционное заболевание, при котором воспаляются небные, носоглоточные, гортанные и язычные миндалины.

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