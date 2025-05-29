Парапланериста затянуло в облака на высоту 8598 метров с температурой минус 40. Видео

Китайского парапланериста Пэна Юцзяна унесло на высоту 8 598 метров — это почти уровень круизного полёта пассажирского самолёта, пишет South China Morning Post. Мужчине удалось выжить, но власти наложили на него полугодовой запрет на полёты.

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Инцидент произошёл в субботу в горах Цилянь, на границе провинций Ганьсу и Цинхай. Пэн стартовал с высоты около 3 000 метров, но из-за неисправности оборудования и мощного восходящего потока оказался на экстремальной высоте, сопоставимой с вершиной Эвереста. Температура там достигала –40°C, уровень кислорода критически упал.

Камера, установленная на параплане, зафиксировала весь полёт. На кадрах видно, как Пэн, несмотря на обмороженные пальцы и обледенелое снаряжение, сохраняет управление и парит над облаками. По словам спортсмена, ему не хватало воздуха, и он с трудом держался за рацию.

Ассоциация авиационных видов спорта провинции Ганьсу в среду опубликовала отчёт, по итогам которого Пэну запретили летать на шесть месяцев за отсутствие регистрации полёта. Под санкции попал и пилот Гу Чжимин — его наказали за публикацию видео без согласования с властями.

После того как история получила широкий резонанс в китайских соцсетях, управление по делам спорта города Цзяюйгуань заявило, что никаких рекордов зафиксировано быть не может, так как полёт был несанкционированным. Представитель ведомства подчеркнул, что обычный человек без кислородного оборудования не может добровольно находиться на высоте 8 000 метров.

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