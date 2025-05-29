Отступные – 1 млрд евро! 'Барселона' будет платить 17-летнему футболисту до 20 млн евро в год. Контракт официально подписан

"Барселона" официально объявила о продлении контракта с 17-летним вингером Ламином Ямалем до лета 2031 года. Игрок подписал новое соглашение в офисе клуба в присутствии президента Жоана Лапорты, вице-президента Рафы Юсты и спортивного директора Деку.

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Как передает Diario Sport со ссылкой на El Pais, контракт включает рекордные условия для молодого футболиста. Годовая зарплата Ямаля после налогов составит около 8 млн евро, а с учетом бонусов может достигать 15–20 млн.

Среди премий – возможное вознаграждение за получение "Золотого мяча". Mundo Deportivo сообщает, что в контракте сохранены отступные в размере 1 миллиарда евро – максимальная защита от интереса со стороны других клубов.

Его отец не смог удержаться и намекнул на зарплату своего сына. разместив цифры в 19.3. Подразумевается, что это в млн евро в год.

Ламин Ямаль дебютировал за первую команду "Барселоны" в 2023 году. С тех пор он провел 106 матчей, забил 25 голов и отдал 34 результативные передачи. Несмотря на юный возраст, он уже стал одним из ключевых игроков команды.

Подписание нового контракта подтверждает намерения клуба строить команду будущего вокруг своего воспитанника. Ямаль станет самым высокооплачиваемым игроком "Барселоны", если будет выполнять все условия для получения бонусов.

Ламин Ямаль — испанский футболист, воспитанник академии "Барселоны" Ла Масия. Он рано заявил о себе как один из самых талантливых игроков поколения. В сезоне 2022/23 дебютировал в первой команде и стал самым молодым игроком в истории клуба в Ла Лиге — в возрасте 15 лет и 290 дней.

В сезоне 2023/24 Ямаль закрепился в основном составе "Барселоны", установив несколько возрастных рекордов, включая самый молодой ассист в Ла Лиге и гол в Суперкубке Испании. Он провёл 50 матчей, забил 7 голов и отдал 9 передач. Летом 2024 года он сменил номер на 19 и стал самым молодым номинантом на "Золотой мяч". В Лиге чемпионов и Эль-Класико тоже отметился рекордными достижениями.

В сборной Испании дебютировал в сентябре 2023 года, став самым молодым автором гола в истории команды. На Евро-2024 сыграл ключевую роль, сделав 4 ассиста, забив важные мячи и став чемпионом Европы. Он стал самым молодым участником и бомбардиром плей-офф в истории турнира.

Игровой стиль Ламина сравнивают с Месси и Неймаром — он техничен, опасен на фланге, отлично видит поле и умеет создавать моменты. На его счету уже более 100 матчей за клуб и 19 — за сборную. Среди наград — Golden Boy, Трофей Копа, Лучший игрок Евро до 17 лет и множество индивидуальных рекордов.

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