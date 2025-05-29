'Особенно ценно': предатель Тимощук выслужился перед россиянами за защиту 'от давления из Украины'

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук рассыпался в благодарностях руководству санкт-петербургского "Зенита" за поддержку после лишения его всех наград в родной стране. Помощник главного тренера питерской команды назвал санкции беспрецедентными давлением, с которым ему помогли справиться российские агрессоры.

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Об этом Тимощук заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Предатель нашей страны с гордостью сообщил, что выиграл суд против Украинской ассоциации футбола (УАФ), а также цинично обвинил организацию в якобы несправедливых санкциях.

"Вы знаете, что проходили споры, мы начали их в первую очередь из-за попытки лишения меня тренерской лицензии и возможности заниматься любимым делом, я выиграл, в том числе все награды мне должны вернуть - это решение высшей инстанции спортивной Европы. Никто никогда не согласится с несправедливостью, которая происходит. Естественно, клуб и все ребята в команде меня поддерживают. С первых дней какого-либо давления клуб оказал мне всяческую поддержку. Особенно это ценно", – сказал Тимощук.

Ранее он также назвал "благотворительном проектом" поддержку российских военных, которые ведут агрессивную и захватническую войну в отношении Украины.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Тимощук отказался от любого публичного осуждения войны, не покинул страну-агрессора и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

Федерация футбола Украины лишила его всех званий и лицензий, а имя бывшего капитана сборной было удалено из официальных реестров.

В ноябре 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил постановление Украинской ассоциации футбола (УАФ) и удовлетворил иск экс-капитана "Шахтера". В Швейцарии решили, что в период с начала полномасштабного вторжения России в нашу страну до 11 марта 2022 года предатель не совершал никаких противоправных действий.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). До этого в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ).

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