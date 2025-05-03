Определился чемпион Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet

БК Днепр удержал победу над Киев-Баскетом в напряженной концовке решающего третьего матча финальной серии плей-офф Суперлиги Favbet по баскетболу сезона 2024/25 и второй раз подряд стал чемпионом Украины. Поединок в днепровском КСК Шинник завершился со счетом 69:66 в пользу хозяев, выигравших "золотую серию" - 2-1.

Видео дня

Днепряне на заполненной зрителями домашней арене со старта поединка захватили лидерство в счете. В первой четверти преимущество подопечных Владимира Коваля доходило до 10 очков. Столичные игроки сумели выдержать стартовое давление хозяев, а благодаря рывку 7:0 сократили свое отставание и сохранили интригу. На площадке шли страсти, которые судьи оценивали техническими фолами.

Дальше во второй четверти была игра равных соперников. Команды находили ответы на удачные атаки друг друга. Однако в конце периода Днепр выдал свой рывок без ответа 9:0 и с преимуществом +10 отправился на большой перерыв. После обновления игры хозяева увеличивали свое преимущество и нивелировали все попытки догнать киевлян в счете. В конце третьего отрезка матча она доходила до максимальных 17 пунктов.

Баскетболисты Дмитрия Забирченко в четвертом периоде пошли на последний штурм и сумели за короткий период сократить отставание до 4 очков. Зрителям команды подарили завершающую пятиминутку матча с непредсказуемым победителем. Игрок киевлян в последней атаке выполнял дальний бросок на равный счет, но не попал.

В конкурентной борьбе днепряне сумели выиграть "золото" к радости местных болельщиков. В этот день их преимущество было в лучшей реализации двухочковых попыток (58% против 42% у соперника) и выигранном щите (43-33 по подбору).

Самым результативным игроком решающего матча серии за "золото" стал капитан Днепра Станислав Тимофеенко, набравший 26 очков и сделавший 7 подборов. Также стоит отметить вклад в победу 19-летнего Даниила Сипала: 17 очков и 9 подборов. У столичного клуба лучшими были Денис Клевзуник (15 очков + 5 подборов) и 18-летний Егор Сушкин (14 очков + 7 передач).

Для Днепра это чемпионство стало вторым и третьим за последние шесть сезонов. Клуб прошел без поражений прошедший регулярный чемпионат: 28-0. В этом году он также второй раз подряд завоевал Кубок Украины. Поэтому во второй раз подряд сделал "золотой дубль".

Отметим, что Днепр уверенной домашней победой (89:70) открыл счет финальной серии. Второй матч в столице сенсационно выиграл Киев-Баскет (73:56), нанеся сопернику первое поражение за сезон в украинских турнирах.

Напомним, накануне Черкасские Обезьяны завоевали бронзовые медали украинской Суперлиги, победив на выезде в решающей встрече БК Ровно (80:74) и выиграв серию – 2-1.

Суперлига. Финал, матч №3

3 мая. Днепр, КСК Шинник

БК Днепр (1) — Киев-Баскет (2) 69:66 (19:13, 17:13, 20:16, 13:24)

Днепр: Тимофеенко 26 + 7 подборов, Конев 9 + 9 подборов + 5 передач, Закурдаев 8, Горобченко 5 + 6 подборов + 6 передач, Загреба 2 - старт; Сипало 17+9 подборов, Дубоненко 2, Бондарчук 0, Сорочан 0

Киев-Баскет: Клевзуник 15+5 подборов, Сушкин 14+7 передач, Буренко 10+7 передач, Сандул 8+7 подборов, Зайцев 8 — старт; Карпюк 6+6 подборов, Сметюх 3, Сафонов 2, Бур 0

Статистика матча

Счет в серии: 2-1