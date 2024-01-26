'Они не будут играть, а не мы': участник ЧМ из РФ призвал дисквалифицировать сборные, бойкотирующих россиян

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов выразил уверенность в том, что европейские команды не будут бойкотировать матчи с россиянами в случае возвращения их в международные турниры. Участник чемпионата мира-94 добавил, что соперников представителей РФ надо будет просто дисквалифицировать, если те откажутся играть.

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Об этом Кузнецов заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Бывший игрок сборной России пожаловался на то, что из-за решений Европейского футбольного союза (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) исключить команды из РФ из своих турниров у страны-агрессорки пропадает поколение игроков.

"Проблема с Латвией и Эстонией, да? Если нам разрешат играть, то что, они с нами играть не будут? Ну, их просто дисквалифицируют и все. Они не будут играть, а не мы, если нам разрешат играть в Европе, как они откажутся с нами? Мне кажется, что все закончится и все будет нормально у нас с футболом. Поколение пропадает. Жалко, что ребята не смогут сыграть в Европе, на чемпионате мира. Поколение пропадает. Они не смогут говорить, что играли с сильнейшими командами в Европе. Это жалко очень", – сказал Кузнецов.

Напомним, в минувшем году УЕФА пытался вернуть юношескую сборную России в отборочный турнир к чемпионату Европы, но столкнулся с жестким отпором со стороны разных стран. Более десятка федераций заявили о бойкоте матча с командой из страны-агрессора. После этого УЕФА отменил свое решение.

Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александер Чеферин вызвал восторг у олимпийского чемпиона Павла Колобкова желанием вернуть россиян в турниры.

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