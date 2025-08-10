'Неужели они не видят, что это идиотизм?' Поступок российской гимнастки вызвал издевательства в сети. Видео

Россиянка Мария Рослякова установила якобы мировой рекорд, исполнив полноценную программу по художественной гимнастике на Северном полюсе. 16-летняя спортсменка выступила с лентой, мячом и булавами на фоне атомного ледокола "50 лет Победы", при температуре около нуля и в классическом купальнике.

Однако в соцсетях это "достижение" вызвало не восхищение, а поток насмешек и критики. Пользователи недоумевали, зачем тратить ресурсы на подобное, когда в России сокращают финансирование медицины. "Следующим достижением будет насрать на вершине Эвереста", — язвил один из комментаторов. "Если у рашки других достижений нет… то ещё пописяйте на Южном полюсе", "Неужели они не видят, что это идиотизм,кто этот предумщик", — писали другие.

Многие высмеяли саму идею рекорда. "Ну и на х*я это надо было? Смысл?", — спрашивали в сети. "Интересно, во сколько обошлись эти бессмысленные танцульки нищающим российским налогоплательщикам", — возмущался один из пользователей. Другие сравнивали видео с "трешевым голливудским фильмом про Россию" и шутили про "вареник с морозилки, который придётся отогревать".

Символический рекорд обернулся для Росляковой и российских пропагандистов волной насмешек, в которой спортивная часть выступления потерялась на фоне общего недоумения.

Часть комментариев носила откровенно саркастический характер: "Все жду, когда во славу России кто-нибудь тонну говна сожрёт. Ну а чо, рекорды так рекорды". "Идиотка из страны идиотов", — подытожил ещё один пользователь.

