'Завоевал чемпионский пояс': украинский боец ММА рассказал о триумфе на необычном турнире в Австрии и переговорах с UFC

Украинский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Гриценко одержал победу над бразильцем Пауло Сурианом на турнире XCC 5 в Вене. Наш соотечественник признался, что даже не рассчитывал на поединок против такого опытного соперника, поскольку у него постоянно возникают трудности с поиском оппонентов.

"У меня постоянные проблемы с соперниками, и я даже не рассчитывал, что он согласится со мной драться, но, к счастью, он дал согласие. Несмотря на его великолепный профессиональный рекорд (21 победа, 5 поражений), объективно оценивая свои навыки и текущую форму, я был уверен, что нокаутирую его в первом раунде", – поделился впечатлениями наш спортсмен.

Прогноз бойца оправдался на 100%. Гриценко подробно рассказал, как адаптировался к действиям соперника: "Он почти сразу попытался перевести меня в партер, выполнив очень низкий проход на переднюю ногу. Отразив его тейкдаун, я немного изменил уровень ударов с живота на ноги, тем самым открыл его защиту и нанес быстрый удар ногой в голову. Сразу после этого удара я понял, что это финиш".

Гриценко, являющийся официальным амбассадором бренда BETON, отметил важность поддержки со стороны бизнеса: "Я с большим удовольствием представляю наше сотрудничество. Благодаря этой поддержке я наконец могу полностью посвятить себя спортивной карьере, ежедневно упорно тренироваться и не беспокоиться о том, как заработать на жизнь для своей семьи и помочь тем, кто в этом нуждается".

Кроме того, боец отметил особую атмосферу соревнований, которые проходили в необычном для Европы формате Open Air прямо в центре города.

"На самом деле атмосфера была нестандартной и интересной, но подготовка абсолютно ничем не отличалась от подготовки к поединкам в закрытом помещении. Энергетика была особенно приятной, так как приехало действительно очень много украинцев. Только тех, кто приехал именно ради моего поединка и с кем мы после боя праздновали, было 30 человек. Кроме них, на арене было еще немало украинцев", – сказал боец.

Кроме того, украинский спортсмен добавил, что его невероятно вдохновляют и сами поединки, и подготовка к ним. "Для меня это не просто спорт! Для меня это большая часть моей жизни, к которой я отношусь очень серьезно. И поэтому уровень ответственности тоже ощутим! Но я знаю, и все, кто видит мою работу, знают и постоянно напоминают мне, какого я на самом деле уровня боец. Это очень вдохновляет и придает огромную уверенность", — – прокомментировал Гриценко.

Впереди украинца ждут ещё более масштабные вызовы, ведь завоеванный пояс в Австрии – лишь этап на пути к главной цели.

"Мой настоящий профессиональный рекорд составляет уже 12:1. На этой неделе состоятся переговоры с UFC, и после этого у нас будет четкое понимание, что нас ждет дальше. Обещаю, впереди много интересного", – признался Гриценко.

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