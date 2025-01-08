Непобедимый супертяж выиграл бой брутальным нокаутом за 57 секунд. Видео

Непобедимый австралийский супертяжеловес Теремоана Теремоана (6-0, 6 КО) эффектно нокаутировал немца Осасу Отобо (11-2-1, 5 КО), добыв шестую досрочную победу подряд. Поединок в австралийском Бродбиче на арене Gold Coast Convention Centre завершился в первом же раунде.

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Схватка началась с агрессивных действий андердога. Отобо активно шел вперед и размахивал руками, пытаясь навязать бой на своих условиях. Однако его попытки закончились ошибкой – он пропустил мощный левый контрхук от 26-летнего уроженца Кэмпбеллтауна.

После удара Отобо упал на канвас. Попытки рефери дать ему возможность продолжить бой оказались бесполезны – немецкий боксер поднялся на ноги, но был не в состоянии драться. Победа была присуждена австралийцу техническим нокаутом на 57-й секунде.

Сразу после триумфа Теремоана отметил успех необычным образом – исполнил традиционную гаку прямо в ринге, вызвав овации зрителей.

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