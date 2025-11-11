УкраїнськаУКР
"Немного женщин пытаются его сделать": олимпийский чемпион рассказал об ударе по сборной в Китае и мужском прыжке лидера украинской команды

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 по лыжной акробатике Александр Абраменко верит, что на Играх в Милане и Кортине, до которых осталось менее 90 дней, Украина таки получит командную награду, за которую ранее не позволил побороться коронавирус. Также первый вице-президент Федерации лыжного спорта Украины рассказал о недопущении представителей стран-агрессорок к Олимпиаде-2026.

В разговоре с OBOZ.UA Александр, который теперь присоединился еще и к тренерскому штабу сборной, рассказал о сложном "мужском" прыжке лидера женской команды и подготовке "сине-желтых" к предстоящим Играм.

– Ребята и девушки очень мощные, команда очень мощная, поэтому мы можем рассчитывать на медали на Олимпийских играх. Очень хочется командную награду, которую не удалось получить в Пекине-2022. Поэтому, думаю, это должно все же осуществиться и командная олимпийская награда поедет в Украину. Будем держать кулачки, будем рассчитывать на это.

– Вы вспоминали прошлые Олимпийские игры в Пекине, где Украина не смогла побороться за медаль в команде из-за положительных тестов на коронавирус. Прокручивали потом в голове, возможно ли было избежать этого? Ведь все были хорошо готовы.

– Мы очень старались этого избежать. Мы и маски носили, и в людных местах не бывали, и руки дезинфицировали. И мы ни разу не болели до Олимпийских игр, пока не приехали в поселок атлетов. В китайском поселке почти вся моя команда заболела.

Абраменко (слева) на пьедестале Игр-2022.

– Я так понимаю, что это был настоящий удар.

– Да, но я надеюсь, что на этих Играх нам все вернется и будет так, как должно было быть еще на той Олимпиаде.

– Понятно, что лидером мужской команды является Дмитрий Котовский, у девушек – Ангелина Брыкина. Насколько они уже готовы? Что можете сказать из своего опыта?

– Все идет по плану. Они очень хорошо прошли летнюю подготовку, сделали всю свою программу в совершенстве, стабильно. Теперь надо уже входить в зимний сезон и так же наработать и ментально подготовиться к Олимпийским играм. Потому что по своему опыту знаю, что ты можешь быть готовым на сто процентов, но если ты морально не вывезешь, то ничего не будет.

– Когда прыгаешь, до прыжка еще можно сломаться?

– Можно еще за сто дней до Олимпиады сломаться.

– В арсенале Дмитрия есть один из самых сложных прыжков, который только существует. А что можете сказать по набору Ангелины?

– На лето она выполнила такой прыжок, который не каждая девочка вообще прыгнет. Это тройное сальто с четырьмя винтами. Это мужской прыжок. Не очень много женщин вообще пытаются его сделать зимой. Конечно, что он не про этот сезон, это – на будущее. Но по тому, как она его сделала, можно сказать, что у нее очень большое будущее.

– То есть на Олимпиаду вы этот прыжок не планируете?

– Нет, на Олимпиаде его не планируем. На Олимпиаде это, наверное, будут двойные сальто, но еще не можем сказать на 100%. Потому что впереди зимой нас ждет еще очень большая подготовка, и как оно пойдет – от того уже и будут тренерские штабы отталкиваться. Но минимальная программа у нее будет двойные сальто с тремя винтами в двух вариантах. И это очень сильно, как для молодой девушки.

– Можете отметить какие-то особенности трамплина в Италии?

– Чрезвычайных особенностей нет. Все склоны – они стандартные. Единственное, что могу отметить – мы находились там в марте, и было тепло. Надеюсь, что на самих Играх будет немного прохладнее, но не настолько холодно, как в Корее или в Пекине, и будет комфортно.

В целом там очень удобно организована логистика и очень удобно сделаны подъемники. Для нас важно, ведь ты очень быстро можешь добраться с финиша до старта. Это очень важно.

– Просто в последние годы фристайл приучил нас к наградам.

– Да, приучил, я знаю. Но это просто выглядит так – стабильно. Однако на самом деле лыжная акробатика – не тот вид спорта, который стабилен. Например, если ты бежишь 100 метров за определенное время, то ты и преодолеешь их за это время. А у нас все зависит от условий, от времени проведения. Очень много факторов. Поэтому тренируемся и стараемся быть стабильными. Думаю, все у нас получится. Мы для этого очень много сделали.

– Я знаю, что спортсмены не любят прогнозы, но какое выступление нашей сборной на Олимпиаде-2026 считалось бы хорошим?

– Сколько там комплектов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну вот шесть (улыбается). У всех было бы хорошо

– Не секрет, что раньше среди лидеров в лыжной акробатике были представители стран-агрессорок – и россияне, и белорусы. А сейчас идет борьба за их отстранение от международных соревнований. Неоднократно просила допустить ее к Олимпиаде в нейтральном статусе россиянка Анастасия Таталина.

– Совет FIS принял решение, и он не допускает их к зимним Олимпиадам. Вернее, не к зимним Играм, он не допускает их к отборочным соревнованиям. А не будучи на квалификационных турнирах, ты не получаешь лицензию и не поедешь на Олимпийские игры.

Конечно, трудно было достичь этого и была проделана очень большая работа. Мы благодарим всех, кто помогал, кто предоставлял материалы по спортсменам, по сборным. Но нам повезло, что с самого начала войны Международная лыжная федерация стала на нашу сторону и полностью отстранила от соревнований россиян и белорусов. И она не меняла решение все эти годы.

Но мы не опускали руки, продолжали работать, предоставлять доказательства. Ведь видели по летней Олимпиаде, как все это происходит. И мы искали материалы, чтобы доказать, что они не нейтральны, как позиционируют себя.

