На Олимпиаде-2024 боксер-'трансгендер' победил женщину-боксера первым же ударом. Видео

Итальянская боксерша Анджела Карини за 46 секунд проиграла бой представительнице Алжира Имане Хелиф в 1/8 финала Олимпиады-2024. 25-летняя Карини пропустила первый же удар в голову и отказалась продолжать поединок.

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25-летняя Хелиф не является трансгендером в полном смысле этого слова. Она также родилась девочкой, но у нее было подтверждено расстройство полового развития (DSD), из-за которого у некоторых женщин наблюдаются XY-хромосомы и уровень тестостерона в крови, типичный для мужчин.

В 2023 году Хелиф была дисквалифицирована Международной боксерской ассоциацией (IBA) после победы на чемпионате мира 2023 года. Ее допинг-проба показала повышенный уровень тестостерона, а организаторы заявили, что она не смогла пройти тест на соответствие пола.

"Я убита горем. Я вышла на ринг, чтобы почтить память отца. Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради здоровья. Я никогда раньше не испытывала такой боли после удара в нос", – рассказала итальянская спортсменка.

На вопрос, не лучше ли было бы отказаться от боя заранее, Карини ответила: "Я не из тех, кто легко сдается. Нет, даже если бы они сказали, что мы не будем драться, я бы никогда этого не приняла. У меня менталитет воина. На этот раз я не справилась. Я чувствовала слишком сильную боль в носу. Я сказала "Хватит. Достаточно".

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