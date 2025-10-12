'Мне больно видеть, как российских спортсменов наказывают'. Легенда биатлона встал на защиту России

Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад затронул тему России в контексте войны в Украине и участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Он отметил, что Россия находится в центре множества проблем из-за войны в Украине и выразил сомнения относительно решения о запрете участия российских спортсменов,добавив, что на их месте он бы почувствовал себя разрушенным, если бы отвечал за действия своих руководителей.

"Нужно ли запрещать российским спортсменам участвовать? Это крайне чувствительная тема. Мне больно видеть, как российских спортсменов наказывают уже много лет. На их месте, если бы я отвечал за действия моих руководителей, это меня бы разрушило", — отметил семикратный обладатель Большого хрустального глобуса.

В ответ на критику со стороны украинского биатлониста Дмитрия Пидручного, Фуркад подчеркнул, что его брат Симон выразил свою позицию против исключения российских спортсменов, и что он сам осуждает войну, но считает важным различать действия правительства и простых граждан.

Он также отметил, что не следует считать молчание российских спортсменов поддержкой войны, так как многие из них могут бояться за свою безопасность и безопасность своих семей.

"Не следует считать молчание российских спортсменов поддержкой войны, многие из них могут бояться за свою безопасность и безопасность своих семей", - подытожил Мартен в интервью для L’Equipe.

Напомним, что 3 апреля 2022 года Пидручный по пунктам объяснил семикратному обладателю Кубка мира по биатлону Мартену Фуркаду, почему его и брата Симона послал "нах*й вслед за российским кораблем". Титулованный уроженец Тернополя, который после начала войны в Украине ушел служить в Нацгвардию, ответил в комментариях Мартену, на его претензию.

