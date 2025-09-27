Международный союз велосипедистов 'плюнул в лицо' России

Международный союз велосипедистов (UCI) отказался от любых санкций в отношении Израиля, несмотря на протесты на этапах "Вуэльты Испании" из-за конфликта в секторе Газа. Об этом в Кигали заявил глава организации Давид Лапартьен, подчеркнув, что спорт должен объединять, а не изолировать страны.

"Мы не инструмент санкций, мы инструмент, служащий идеалам объединения людей через спорт – ради содействия миру. А мир не достигается через изоляцию", – сказал Лапартьен в интервью Reuters, отметив, что израильские и палестинские спортсмены одинаково приветствуются на соревнованиях UCI.

Однако именно эта фраза стала настоящим триггером для российских болельщиков. Напомним, российские и белорусские велогонщики были отстранены от международных турниров решением UCI с 1 марта 2022 года и могут участвовать лишь в индивидуальном нейтральном статусе.

В комментариях к новости началась бурная истерика. Один из пользователей написал: ""Мир не достигается через изоляцию" ахахахаахахах". Другой возмущался: "А почему по части России это неприменимо то, алло?". Болельщики из РФ массово называли позицию UCI лицемерной и напоминали, что "Россию отстранили моментально, а тут поют соловьем – идеалы, объединение, не инструмент санкций".

Заявление Лапартьена, сделанное в поддержку израильских спортсменов, россияне восприняли как прямое издевательство, напоминая, что их собственная изоляция в спорте продолжается уже третий год.

Некоторые юзеры дошли до откровенной злобы: "Лицемеры. Эти люди заслуживают только самого худшего в своей жизни", – написал один комментатор. Другие добавляли сарказм: "Крутите свои педали двойных стандартов дальше", "Здесь новый термин напрашивается — перевелосипедирование".

