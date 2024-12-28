Мама Мудрика впервые прокомментировала допинг-скандал Михаила, сделав заявление о том, что случилось

Мама украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика поддержала сына, который оказался в центре скандала из-за положительного допинг-теста. Инна Мудрик выразила благодарность всем, кто остается на его стороне.

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Она подчеркнула, что Михаил всю жизнь упорно трудился, чтобы стать футболистом, и никакие усилия по очернению его репутации не смогут этого изменить.

"Все, кто знает Мишу, никогда не поверят в то, что сейчас происходит вокруг него. Спасибо всем за поддержку", – заявила женщина в Instagram, после чего закрыла профиль.

В текущем сезоне Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, забив три гола и сделав пять результативных передач. Его контракт с "Челси" действует до 30 июня 2031 года, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

За сборную Украины 23-летний Мудрик сыграл 28 матчей, в которых забил три гола. На чемпионате Европы он провел два матча, но результативными действиями отметиться не смог.

Как сообщал OBOZ.UA, Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба.

Сам Михаил подтвердил, что тест показал наличие запрещенного вещества в его организме. Наш соотечественник заявил, что был шокирован результатами, поскольку никогда не употреблял допинг.

По предварительной информации, в пробе Мудрика был обнаружен мельдоний (милдронат). Этот препарат, который с 2014 года стал особенно популярным в России, запрещен для использования спортсменами.

Также стало известно, что Мудрик был отстранен от тренировок на клубной базе в Кобхеме,

В одном из своих интервью английский спортивный юрист Кэтрин Форшоу выразила уверенность, украинец из-за допингового скандала может завершить выступление в национальной сборной. По мнению Форшоу, санкции на Михаила может наложить не только его клуб, но УАФ.

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