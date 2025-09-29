OBOZ.UA продолжает вас знакомить с фрагментами из интервью, которые в разные годы давали ведущие украинские футболисты.

Сегодня мы ближе знакомимся с Артемом Федецким. Родился 26 апреля 1985 года в Нововолынске (Волынская область). Отец – экс-игрок луцкой "Волыни" Андрей Федецкий. Воспитанник "Волыни" и донецкого "Шахтера". В высшей лиге Украины дебютировал в составе киевского "Арсенала" в марте 2007 года. Также в элитном дивизионе поиграл за ФК "Харьков", "Шахтер", "Карпаты" и "Днепр", за границей – за "Дармштадт" (Германия). Обладатель Кубка УЕФА-2009 в составе "Шахтера", в составе "Днепра" дошел до финала Лиги Европы-2014/2015.

В составе сборной Украины в период с 2010-го по 2016-й провел 53 матча, забил 2 мяча. Участник Евро-2016.

- Артем, если бы не футбол, кем могли бы стать?

- Футбол любил с детства. Мой отец играл в харьковском "Металлисте", в составе которого стал обладателем Кубка СССР. Я пошел по его стопам.

- Какие виды спорта, кроме любимого футбола, нравятся?

- Игровые – волейбол, хоккей. Еще нравится теннис.

- Что Вас может разочаровать и разозлить?

- Терпеть не могу лицемерие и предательство.

- Ваша формула успеха?

- Если к чему-то упорно идти, не жалея себя, все получится. Каждый успех – это 99% труда и 1% удачи.

- Что порой раздражает, что может вывести из равновесия?

- Не терплю безответственности, я стараюсь все планировать заранее.

- Какое изобретение человечества, на Ваш взгляд, самое важное?

- Мобильный телефон, интернет. Впереди новые изобретения.