Кубок мира по биатлону 2025/2026. Все результаты и календарь. Расписание гонок

Календарь Кубка мира по биатлону 2024/2025 включает девять этапов. Сезон стартовал 29 ноября в шведском Эстерсунде и завершится 23 марта 2025 года в Холменколлене (Норвегия). В течение сезона спортсмены будут соревноваться в различных дисциплинах, включая спринты, гонки преследования, эстафеты и масс-старты.

Видео дня

В прошлом сезоне в мужской украинской команде наиболее успешно выступил Виталий Мандзин, занявший 4-е место в индивидуальной гонке, что стало лучшим мужским результатом сезона. Лучшим индивидуальным результатом среди украинских биатлонисток в сезоне Кубка мира 2024/2025 стало 5-е место, которое заняла Юлия Джима. Это достижение было показано в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария), который также входит в общий зачет Кубка мира.

В командных стартах наивысшим достижением стала "бронзу" в мужской эстафете на этапе в Нове Место, что стало первой эстафетной медалью за пять лет. Женская сборная показала свой лучший результат в смешанной эстафете, завершив гонку на шестом месте.

На предстоящий сезон Украина получила пятиместную квоту в личных гонках Кубка мира, сохранив полноценное представительство в обоих составах. Это было определено по итогам выступлений в предыдущем сезоне, когда наша страна финишировала на 8-м месте в Кубке наций.

Календарь Кубка мира по биатлону 2025/2026

Этап 1 – Остерсунд, Швеция

29 ноября

14:15, эстафета 4х6 км, женщины / ОТЧЕТ

17:55, эстафета 4х7.5 км, мужчины / ОТЧЕТ

30 ноября

15:00, одиночная смешанная эстафета

17:40, смешанная эстафета / ОТЧЕТ

2 декабря

16:30, индивидуальная гонка 15 км, женщины / ОТЧЕТ

3 декабря

16:30, индивидуальная гонка 20 км, мужчины / ОТЧЕТ

5 декабря

17:00, спринт 7.5 км, женщины

6 декабря

17:30, спринт 10 км, мужчины

7 декабря

14:15, гонка преследования 10 км, женщины

16:15, гонка преследования 12.5 км, мужчины

Этап 2 – Хохфильцен, Австрия

12 декабря 2025

12:25, спринт 10 км, мужчины 15:15, спринт 7.5 км, женщины

13 декабря 2025

13:00, гонка преследования 12.5 км, мужчины 15:15, эстафета 4х6 км, женщины

14 декабря 2025

13:00, эстафета 4х7.5 км, мужчины 15:45, гонка преследования 10 км, женщины

Этап 3 – Аннеси – Ле-Гран-Борнан, Франция

18 декабря 2025

15:15, спринт 7.5 км, женщины

19 декабря 2025

15:15, спринт 10 км, мужчины

20 декабря 2025

13:15, гонка преследования 10 км, женщины 15:45, гонка преследования 10 км, мужчины

21 декабря 2025

13:15, масс-старт 12.5 км, женщины 15:45, масс-старт 15 км, мужчины

Этап 4 – Оберхоф, Германия

8 января 2026

15:10, спринт 10 км, мужчины

9 января 2026

15:15, спринт 7.5 км, женщины

10 января 2026

13:00, гонка преследования 12.5 км, мужчины 15:25, эстафета 4х6 км, женщины

11 января 2026

12:00, эстафета 4х7.5 км, мужчины 15:15, гонка преследования 10 км, женщины

Этап 5 – Рупольдинг, Германия

14 января 2026

15:30, эстафета 4х6 км, женщины

15 января 2026

15:30, эстафета 4х7.5 км, мужчины

16 января 2026

15:30, спринт 7.5 км, женщины

17 января 2026

15:30, спринт 10 км, мужчины

18 января 2026

13:30, гонка преследования 10 км, женщины 16:00, гонка преследования 12.5 км, мужчины

Этап 6 – Нове-Место, Чехия

22 января 2026

19:15, индивидуальная гонка короткая 15 км, мужчины

23 января 2026

19:15, индивидуальная гонка короткая 12.5 км, женщины

24 января 2026

14:15, одиночная смешанная эстафета 16:15, смешанная эстафета

25 января 2026

16:15, масс-старт 15 км, мужчины 19:15, масс-старт 12.5 км, женщины

Этап 7 – Контиолахти, Финляндия

5 марта 2026

18:05, индивидуальная гонка 15 км, женщины

6 марта 2026

17:10, индивидуальная гонка 20 км, мужчины

7 марта 2026

14:40, масс-старт 12.5 км, женщины 16:40, эстафета 4х7.5 км, мужчины

8 марта 2026

14:30, эстафета 4х6 км, женщины 17:55, масс-старт 15 км, мужчины

Этап 8 – Отепяя, Эстония

12 марта 2026

16:15, спринт 10 км, мужчины

13 марта 2026

16:15, спринт 7.5 км, женщины

14 марта 2026

14:30, гонка преследования 12.5 км, мужчины 17:00, гонка преследования 10 км, женщины

15 марта 2026

13:35, одиночная смешанная эстафета 15:40, смешанная эстафета

Этап 9 – Холменколлен, Норвегия

19 марта 2026

17:15, спринт 7.5 км, женщины

20 марта 2026

17:15, спринт 10 км, мужчины

21 марта 2026

15:45, гонка преследования 10 км, женщины 17:15, гонка преследования 12.5 км, мужчины

22 марта 2026

14:45, масс-старт 12.5 км, женщины 17:45, масс-старт 15 км, мужчины

*время киевское