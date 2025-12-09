Кубок мира по биатлону 2025/2026. Все результаты и календарь. Расписание гонок
Календарь Кубка мира по биатлону 2024/2025 включает девять этапов. Сезон стартовал 29 ноября в шведском Эстерсунде и завершится 23 марта 2025 года в Холменколлене (Норвегия). В течение сезона спортсмены будут соревноваться в различных дисциплинах, включая спринты, гонки преследования, эстафеты и масс-старты.
В прошлом сезоне в мужской украинской команде наиболее успешно выступил Виталий Мандзин, занявший 4-е место в индивидуальной гонке, что стало лучшим мужским результатом сезона. Лучшим индивидуальным результатом среди украинских биатлонисток в сезоне Кубка мира 2024/2025 стало 5-е место, которое заняла Юлия Джима. Это достижение было показано в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария), который также входит в общий зачет Кубка мира.
В командных стартах наивысшим достижением стала "бронзу" в мужской эстафете на этапе в Нове Место, что стало первой эстафетной медалью за пять лет. Женская сборная показала свой лучший результат в смешанной эстафете, завершив гонку на шестом месте.
На предстоящий сезон Украина получила пятиместную квоту в личных гонках Кубка мира, сохранив полноценное представительство в обоих составах. Это было определено по итогам выступлений в предыдущем сезоне, когда наша страна финишировала на 8-м месте в Кубке наций.
Календарь Кубка мира по биатлону 2025/2026
Этап 1 – Остерсунд, Швеция
29 ноября
14:15, эстафета 4х6 км, женщины / ОТЧЕТ
17:55, эстафета 4х7.5 км, мужчины / ОТЧЕТ
30 ноября
15:00, одиночная смешанная эстафета
17:40, смешанная эстафета / ОТЧЕТ
2 декабря
16:30, индивидуальная гонка 15 км, женщины / ОТЧЕТ
3 декабря
16:30, индивидуальная гонка 20 км, мужчины / ОТЧЕТ
5 декабря
17:00, спринт 7.5 км, женщины
6 декабря
17:30, спринт 10 км, мужчины
7 декабря
14:15, гонка преследования 10 км, женщины
16:15, гонка преследования 12.5 км, мужчины
Этап 2 – Хохфильцен, Австрия
12 декабря 2025
12:25, спринт 10 км, мужчины 15:15, спринт 7.5 км, женщины
13 декабря 2025
13:00, гонка преследования 12.5 км, мужчины 15:15, эстафета 4х6 км, женщины
14 декабря 2025
13:00, эстафета 4х7.5 км, мужчины 15:45, гонка преследования 10 км, женщины
Этап 3 – Аннеси – Ле-Гран-Борнан, Франция
18 декабря 2025
15:15, спринт 7.5 км, женщины
19 декабря 2025
15:15, спринт 10 км, мужчины
20 декабря 2025
13:15, гонка преследования 10 км, женщины 15:45, гонка преследования 10 км, мужчины
21 декабря 2025
13:15, масс-старт 12.5 км, женщины 15:45, масс-старт 15 км, мужчины
Этап 4 – Оберхоф, Германия
8 января 2026
15:10, спринт 10 км, мужчины
9 января 2026
15:15, спринт 7.5 км, женщины
10 января 2026
13:00, гонка преследования 12.5 км, мужчины 15:25, эстафета 4х6 км, женщины
11 января 2026
12:00, эстафета 4х7.5 км, мужчины 15:15, гонка преследования 10 км, женщины
Этап 5 – Рупольдинг, Германия
14 января 2026
15:30, эстафета 4х6 км, женщины
15 января 2026
15:30, эстафета 4х7.5 км, мужчины
16 января 2026
15:30, спринт 7.5 км, женщины
17 января 2026
15:30, спринт 10 км, мужчины
18 января 2026
13:30, гонка преследования 10 км, женщины 16:00, гонка преследования 12.5 км, мужчины
Этап 6 – Нове-Место, Чехия
22 января 2026
19:15, индивидуальная гонка короткая 15 км, мужчины
23 января 2026
19:15, индивидуальная гонка короткая 12.5 км, женщины
24 января 2026
14:15, одиночная смешанная эстафета 16:15, смешанная эстафета
25 января 2026
16:15, масс-старт 15 км, мужчины 19:15, масс-старт 12.5 км, женщины
Этап 7 – Контиолахти, Финляндия
5 марта 2026
18:05, индивидуальная гонка 15 км, женщины
6 марта 2026
17:10, индивидуальная гонка 20 км, мужчины
7 марта 2026
14:40, масс-старт 12.5 км, женщины 16:40, эстафета 4х7.5 км, мужчины
8 марта 2026
14:30, эстафета 4х6 км, женщины 17:55, масс-старт 15 км, мужчины
Этап 8 – Отепяя, Эстония
12 марта 2026
16:15, спринт 10 км, мужчины
13 марта 2026
16:15, спринт 7.5 км, женщины
14 марта 2026
14:30, гонка преследования 12.5 км, мужчины 17:00, гонка преследования 10 км, женщины
15 марта 2026
13:35, одиночная смешанная эстафета 15:40, смешанная эстафета
Этап 9 – Холменколлен, Норвегия
19 марта 2026
17:15, спринт 7.5 км, женщины
20 марта 2026
17:15, спринт 10 км, мужчины
21 марта 2026
15:45, гонка преследования 10 км, женщины 17:15, гонка преследования 12.5 км, мужчины
22 марта 2026
14:45, масс-старт 12.5 км, женщины 17:45, масс-старт 15 км, мужчины
*время киевское