Гран-при Сингапура приблизит Ферстаппена к чемпионству? Собрали все, что вам надо знать о сегодняшней гонке Формулы-1

Формула-1 заходит в активную фазу мировых турне. До завершения сезона - всего 7 гонок и судьба победителя совсем не определена! Лидерство Пиастри и Норриса под сомнением, а к ним на всех парах приближается Ферстаппен. Уже сегодня в Сингапуре голландец может снова стать фаворитом соревнований. А потом - и чемпионом в пятый раз подряд? OBOZ.UA рассказывает все, что нужно знать о сегодняшнем Гран-при.

McLaren сами всё испортили

Парный сезон от McLaren казался безумной сказкой: болид мощный, 2 пилота лидируют и идут рядом на треках. Но вспомните лето после паузы: McLaren сожгли автомобиль Норриса в Нидерландах, в Монце пилоты дрались, а не соревновались, а в Азербайджане Пиастри поцеловал барьер еще на первом круге. И это мы еще не говорим о столкновениях в течение первой части сезона. Их гоночные специалисты не могут определиться, кому же дать лучшую стратегию, тогда как позади уже не так далеко находится один известный голландец.

Добавьте сюда и то, что McLaren несколько гонок подряд почти берет Кубок конструкторов. Почему почти? Потому что плохой финиш или сход не позволяют им обеспечить математическое преимущество. Победа команды наконец возможна уже сегодня, но только если оба гонщика завершат Марина-Бей на подиуме. В таблице пилотов на розыгрыше - 175 очков за Р1 и дополнительные с подиума, спринтов и быстрых кругов.

Призрак Ферстаппена больше не призрак

Просто сейчас отставание от лидера Пиастри - 69 очков, а от Норриса еще меньше - 44 балла. Пока McLaren разбивали свои болиды или проваливали гонки, Ферстаппен медленно подкрадывался. Он уже здесь, всего в 3 победах от первого места. Бесспорный фаворит своей команды имеет лучшие стратегии, чем Цунода. Кажется, что 5 подряд победа в Формуле-1 математически возможна. Но возможна ли она практически?

До завершения сезона остался Сингапур и еще 6 заездов. 28-летний пилот в Азербайджане заявил, что полагается не на надежду. Его стихия - взвешенно и уверенно. Цифры говорят, что для победы в F1-2025 Максу надо брать на 10 очков больше, чем сможет завоевать Оскар. Помогают этому инженеры Red Bull, которые пересобрали пол болида - после этого Ферстаппен выиграл Гран-при в Италии и в Баку. Даже Йуко ожил и дважды финишировал в очковой зоне. Если улучшение авто продолжится в этом же направлении, дуэту McLaren следует будет поднапрячься. Хотя сам Макс не думает об этом:

"Я просто иду гонка за гонкой, то, что я делал практически весь сезон – просто стараюсь сделать все возможное, стараюсь набрать как можно больше очков. А потом, после Абу-Даби, мы узнаем". - Макс Ферстаппен, пилот Red Bull и 4-кратный победитель Формулы-1

У Ферстаппена в 2025 пока 4 выигранные гонки - это дважды Италия, Япония и Азербайджан; плюс 8 очков за спринт в Бельгии. Выиграть сезон в случае, когда осталось 7 гонок и несколько спринтов, вполне реально. ВВС приводит статистику, что за последние 20 лет было таких 3 случая. В 2010-м Феттель наверстал отставание в 31 очко от Алонсо всего за 5 гонок и взял свое первое чемпионство. Через 2 года он повторил этот фокус, взяв 4 гонки у того же Алонсо и превратив 39 очков в забытое отставание. Драматический пример спрятался в 2007-м: тогда, еще при старой системе начисления очков, Райкконен отставал на 17 очков за 2 гонки до конца сезона. Но он обошел дуэт McLaren Алонсо и Хэмилтона, выиграв соревнования с преимуществом всего в 1 балл!

Вчерашняя квалификация обещает безумие в Сингапуре

Результаты квалификации оказались интереснейшими. После триумфа Алонсо в первой практике, а затем скоростей Пиастри и Ферстаппена, на поул-позиции ждали кого-то из них. Но всех удивил Джордж Рассел, который медленно поднимался по позициям и в последней квалификации использовал 3 попытки - пилот Mercedes показал время 1:29.15, у него это 6 поул за карьеру. Ферстаппен тоже здесь - он будет стартовать вторым, приехав лишь на 0.18 секунды позже. Лидер чемпионата Пиастри едет третьим. Его однокомандник Норрис попал на Р5, пропустив вперед Антонелли.

Во время квалификации Гран-при Сингапура досталось команде Williams: на их автомобилях FIA обнаружила технические нарушения. Они успели занять 12 и 13 места в субботней вечерней сессии, но теперь будут отброшены на последние места. Всё из-за заднего антикрыла: стюарды написали, что сразу на обоих болидах, в развёрнутом состоянии, DRS выходил за установленные пределы. Скорее всего, виноваты инженеры, которые на своих измерениях не смогли увидеть такое малое, хотя теперь ощутимое нарушение норм. Прошло без споров, но старт для Williams стал далеким.

Есть еще одна команда, которая пострадала - Ferrari. Все из-за столкновения Норриса с Леклером на пит-лейне, когда в пятницу француз врезался в оппонента во время выезда на вторую практику. От удара пилот McLaren протаранил стену, тогда как красная машина продолжила движение на трек. Причины уже известны: механики рано выпустили Шарля из гаража и он не разминулся с Ландо. Последнего пришлось тянуть назад и менять переднее антикрыло. Из хороших новостей - транспортировкой машины, по-товарищески, занимались представители обеих команд. Плохие новости для Ferrari - на ровном месте прилетел штраф на 10 тысяч евро. Кажется, это противостояние станет еще одним хайлайтом сегодняшней гонки. Тем более, Леклер недалеко - 7 позиция.

В Сингапуре очень жарко. FIA объявила тепловую опасность

Трасса Марина-Бэй расположена в климатической зоне, где встречаются дожди и жара. FIA заявила об объявлении "тепловой опасности" - прогноз погоды обещает температуру в +31 и выше во время гонки. Несмотря на то, что заезд ночной, после дневных +33 трек просто не успеет остыть. Протокол придумали после 2023-го, когда было очень жарко в Катаре.

Такие температуры требуют устанавливать в болиде систему охлаждения - следовательно, машина становится тяжелее. Поэтому организаторы увеличивают ограничение веса до 800 кг. Регламент прописывает, что водитель может не надевать специального снаряжения, но если их не будет в болиде, то могут оштрафовать или даже не допустить на старт. Хотя пилоты не против ехать с таким кондиционером, ведь во время Гран-при в узком кокпите и на скорости температура внутри возрастает до +60.

Где и когда смотреть Гран-при Сингапура?

Гонка в Сингапуре начнется в 15:00 по Киеву (20:00 по местному времени). Покажет ее Setanta Sports. Это одна из самых зрелищных ночных гонок в этом календаре, подкрепленная тяжелыми погодными условиями, сразу 4 зонами DRS и сложными выходами из определенных поворотов. Победа Ферстаппена сегодня приблизит действующего чемпиона к еще одной защите титула. Победа Пиастри или Норриса обострит противостояние внутри McLaren. 100% будет интересно.