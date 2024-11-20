Какой самый спортивный город Европы уходящего года? Несомненно, это столица Франции – Париж.

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Париж принимал летнюю Олимпиаду-2024 с участием спортсменов 205 стран. И провел он ее на высоком организационном уровне. Напомню, 126 наград завоевали на олимпийских аренах спортсмены США (40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых), 91 награда в активе олимпийцев Китая (40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых).

12 медалей у спортсменов Украины – 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых. Олимпийскими чемпионками стали Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова – наша дружная команда фехтовальщиц-саблисток. Лучшей в секторе для прыжков в высоту оказалась рекордсменка мира Ярослава Магучих. Победил в ринге своих грозных соперников боксер Александр Хижняк.

Отгремели в Париже фанфары Олимпиады-2024, после чего там начался еще один большой спортивный праздник – Паралимпиада-2024.140 паралимпийцев представляли Украину, соревновались они в 17 видах спорта. Шестой раз подряд наша сборная вошла в топ-10, завоевав 82 медали – 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые.

Вновь сильнейших теннисистов мира собрал в Париже популярный турнир Roland Garros. Этим летом он прошел при рекордном количестве поклонников этого вида спорта на трибунах.

Париж – город футбольный. С успехом прошел олимпийский турнир, в котором впервые принимала участие сборная Украины. Проводила матчи национальная сборная в Лиге наций УЕФА, где выступала в элитном Дивизионе А, проходили в Париже матчи Лиги чемпионов.

28 октября тут состоялась церемония награждения лауреатов "Золотого мяча". Его обладателем стал победитель Лиги чемпионов в составе "Манчестер Сити" и чемпион Европы в составе сборной Испании Родри, второе-третье места заняли представители мадридского "Реала" - бразилец Винисиус Жуниор и англичанин Джуд Беллингэм.

И это далеко не все турниры и чемпионаты, которые принимал Париж – самый спортивный город Европы в уходящем 2024 году.