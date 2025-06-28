Швейцарский клуб "Сьон" выпустил официальное заявление о предстоящем товарищеском матче с "Зенитом", который состоится в Санкт-Петербурге 9 июля на "Газпром Арене" в рамках Winline Суперсерии. Несмотря на шквал критики, клуб подчеркнул, что игра полностью легальна и согласована с международными футбольными организациями.

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По словам представителей "Сьона", перед принятием решения они консультировались с ФИФА, УЕФА и Швейцарским футбольным союзом. Все эти инстанции подтвердили, что проведение такой встречи остается в компетенции самих клубов, поскольку "Зенит" не находится под санкциями. В заявлении особо отмечено, что матч связан с переходом российского полузащитника Антона Миранчука, который с сентября 2024 года выступает за "Сьон".

Клуб утверждает, что при подписании контракта с Миранчуком договорился провести товарищескую встречу в России, "если представится возможность", и теперь просто выполняет обязательство.

Соцсетях болельщики высмеяли такое оправдание. Пользователи удивляются: при чем здесь "Зенит", если Миранчук перешёл в "Сьон" как свободный агент и раньше в питерском клубе не играл. "Какие ещё могут быть обязательства? Сьону просто очень нужны 320 тысяч евро", — пишут комментаторы.

Именно такую сумму, по информации СМИ, должен получить швейцарский клуб за участие в матче в Санкт-Петербурге. Многие расценивают заявление как попытку оправдать финансово мотивированное решение, замаскировав его "духом футбола и уважением к контракту".

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года Миранчук призвал своих молодых коллег уезжать из страны-агрессорки и переходить в европейские клубы. Отметим, что ранее россиянин устроил демарш в чемпионате США после того, как его американский клуб, где он играл до "Сьона", отказался размещать флаг страны-агрессорки в материалах к матчам.

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