Фетисов назвал решение президента Литвы по известной фигуристке 'полным дебилизмом' и 'запредельной историей'

Бывший хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов возмутился решением Литвы лишить фигуристку Маргариту Дробязко гражданства. Он назвал этот шаг "дебилизмом" и "запредельной историей", обвинив руководство страны в "тупой русофобии".

Видео дня

Решение о лишении гражданства президент Литвы Гитанас Науседа подписал ещё в сентябре 2023 года. Поводом стало участие Дробязко в ледовых шоу Татьяны Навки — супруги пресс-секретаря кремля Дмитрия Пескова. Конституционный суд Литвы подтвердил, что глава государства действовал в рамках закона, и теперь дело фигуристки вернётся в административный суд.

У российских Фетисов вызвал не сочувствие, а смех. Многие отметили, что жалобы на "русофобию" звучат особенно нелепо из уст человека, живущего на привилегиях в России.

Один из комментаторов с иронией написал, что Фетисова понять можно — ведь "особо любящие Россию люди обычно держат про запас гражданство какой-нибудь европейской страны". Другой добавил, что, возможно, "фраза о дебилизме — просто цитата из медицинской карты самого Фетисова".

Юзеры также посмеялись над тем, что Дробязко фактически лишили возможности спокойно провести старость в Евросоюзе. "Теперь пусть все заработанные бюджетные деньги тратит в России", — заметил один из них. Другой уточнил, что в ЕС пенсию "никто просто так не платит — её ещё надо заработать".

Некоторые комментаторы напомнили Фетисову, что в отличие от России, в Литве фигуристку не объявили "инагентом" и не приговорили заочно, а просто отобрали когда-то подаренное гражданство. "Зато в его родной стране регулярно находят новых "врагов народа", но Славик об этом предпочитает молчать", — подчеркнула пользовательница.

Другие с сарказмом интересовались, зачем вообще переживать: "Её ведь не выгнали на улицу и не оставили без гражданства. Захочет — сделает визу и поедет куда нужно". А кто-то даже предположил, что "Фетисов, похоже, готовится писать закон, отменяющий аналогичную российскую практику".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее из-за участие в ледовых шоу предательницы Украины Татьяны Навки у Дробязко отобрали все государственные награды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!