Ездят на собаках, стреляют медведей с разрешения Трампа и видели золото украинцев: какая спортивная Аляска, где собираются решить судьбу войны

После анонса рандеву Дональда Трампа с Путиным на Аляске самый северный штат США оказался в центре внимания всего мира, хотя к международным встречам там не привыкать. Правда, в основном это касается спортивных форумов и чемпионатов. Так, в свое время Аляска принимала чемпионат мира по хоккею, временно стала домом самых выносливых бегунов и лучших собачьих упряжек. А Трамп еще и помог сделать этот регион охотничьими угодьями для своего сына и других желающих пострелять в животных.

В связи с таким интересом к заснеженному региону мы собрали наиболее распространенные виды спорта и активности на Аляске.

1. ХОКЕЙ. Естественно, что один из самых популярных видов спорта Северной Америки не обошел и самый холодный регион США. В регионе был свой профессиональный клуб "Аляска Эйсез", который играл в Горном дивизионе Западной конференции ECHL и базировался в городе Анкоридж, пока 23 февраля 2017-го руководство франшизы не сообщило о закрытии клуба после завершения сезона из-за падения экономики штата снижения дохода граждан, которые больше не раскупали билеты и абонементы.

Среди известных воспитанников хоккея Аляски Мэттью Карл – защитник ряда клубов НХЛ, победитель молодежного чемпионата мира те бронзовый призер взрослого. А также Скотт Гомес – двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси Дэвилс" и призер ЧМ.

А в конце 1989-го–в начале 1989 года Игл-Ривер и Анкоридж приняли чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд, который выиграл СССР с украинским защитником Александром Годынюком и нападающим Дмитрием Христичем.

2. ГОНКИ НА УПРЯЖКАХ. Пожалуй, самой большой спортивной страстью жителей Аляски являются гонки на собачьих упряжках. Когда-то собаки и их сани перевозили еду, лекарства и другие необходимые товары в труднодоступные места, а сегодня они привлекают внимание любителей гонок по всему штату и далеко за его пределами.

На Аляске вы можете наблюдать как дружеские общественные гонки почти каждые зимние выходные во многих общинах, так и профессиональные сверхскоростные спринты на короткие дистанции по городским районам, открытый чемпионат Северной Америки или чемпионат мира the Fur Rendezvous, изнурительные многокилометровые марафоны по самой сложной местности – Iditarod Trail Sled Dog Race и Yukon Quest.

Особняком здесь стоит Iditarod Trail Sled Dog Race, которая стартует в первую субботу марта и длится от 8 до 15 дней, покрывая расстояние более 1868 км от Уиллоу до Нома через снег, лед и горные перевалы. Гонку основали в честь Великой гонки милосердия 1925 года, когда собачьи упряжки доставили лекарства в Ном и остановили эпидемию дифтерии. В гонке соревнуются команды от 12 до 16 ездовых собак и погонщик, демонстрируя умение выживать в дикой природе.

Ранее победитель гонки получал 69 000 долларов, но в последнее время вознаграждение сократилось до 50 000, а соревнования теряют спонсоров из-за зоозащитников, которые критикуют Iditarod Trail за жестокое обращение с животными. По официальным данным на 2024 год, во время гонки погибло более 150 собак.

3. ЛЫЖИ И СНОУБОРДИНГ. Конечно, в белом штате занимаются почти всеми видами спорта на свежем воздухе, которые связаны со снегом. Аляска имеет известный одноименный горнолыжный курорт в районе Гирдвуд города Анкоридж. Уроженцы штата выигрывали олимпийские награды по лыжным гонкам, горнолыжному спорту и сноубордингу, не говоря уже о победах в экстремальных зимних видах спорта.

Очень распространены беговые лыжи, поэтому большинство общин Аляски имеют прекрасные ухоженные системы трасс и принимают различные соревнования, в том числе и на длинные марафонские дистанции. А лыжня Анкориджа и Фэрбенкса даже иногда задействована под нас национальных чемпионатов с участием будущих олимпийцев.

Среди призеров Олимпиад с Аляски горнолыжник Томми Мо, который в Лиллехаммере-1994 получил "золото" в скоростном спуске и "серебро" – в супергиганте, Хилари Линд – чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-1992 в скоростном спуске и сноубордистка Роузи Флетчер, которая стала второй в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому в Турине-2006.

4. А когда сходит снег, то все дороги, трассы и даже горные тропы Аляски оккупируют бегуны. Наиболее упорные и выносливые участвуют в самой популярной беговой традиции Аляски – ежегодном Горном марафоне, который существует уже более 100 лет.

Многочисленные болельщики наблюдают, как сотни бегунов несутся из центра города на чрезвычайно крутой горный склон, поднимаются на высоту почти 915 метров над уровнем моря, а затем безрассудно бегут обратно рискованными и каменистыми тропами. А в 2003 году в Анкоридже состоялся 19-й Кубок мира по горному бегу.

5. СЕРФИНГ. Несмотря на суровые погодные условия и ледяную воду, на Аляске занимаются водными видами спорта, в том числе и серфингом. Правда, без специального защитного костюма при таких низких температурах – никак. А самые отважные экстремалы ловят волны, образованные в результате падения кусков ледников в воду.

Так известные гавайские серферы Гаретт Макнамара и Кеали Мамала прокатились на 7-метровой волне, которую поднял кусок ледника Child's Glacier на Медной реке. После длительного ожидания в ледяной воде ледник высотой более 120 метров обрушил в воду тонны льда, вызвав тем самым огромную волну, приблизительная длина прохождения которой составила 270 метров, что позволило серферам продержаться на ее гребне более минуты.

6. "СПОРТИВНАЯ" ОХОТА А вот администрация Дональда Трампа в июне 2020 года разрешила на территории штата так называемую "спортивную охоту", которая больше похожа на хладнокровный расстрел животных. Они сняли запрет, выданный при каденции Барака Обамы, на охоту в нацпарках Аляски не только на взрослых животных, но и на медвежат и волчат.

К допустимым методам "спортивной охоты" добавили применение прожекторов для ослепления медведиц, находящихся в спячке, и их медвежат, охоту на волков и койотов, а также их детенышей в период вскармливания, охоту на северных оленей с моторных лодок, находящихся в воде, использование собак для охоты на медведей. Однако все это больше напоминает истребление животных и не имеет ничего общего со спортом.

По данным The New York Times, снятие запрета было приоритетным направлением работы для администрации Трампа. Издание утверждает, что в этом был заинтересован также сын президента, Дональд Трамп-младший, большой поклонник охоты.

Также на Аляске довольно популярен альпинизм, катание на горных велосипедах, гребля и баскетбол. Именно в этом суровом штате вырос звездный форвард НБА и олимпийский чемпион Карлос Бузер и двукратный чемпион в составе "Майами" Марио Чалмерс.

