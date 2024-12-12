Экс-футболист 'Динамо' заявил, что не вернется в Украину 'даже за все деньги мира', и объяснил почему

Испанский нападающий кипрской "Ларнаки" Фран Соль дал большое интервью испанскому изданию Relevo.com, в котором рассказал в том числе и о тех временах, когда выступал в Украине. 32-летний футболист признался, что из-за войны низачто не стал бы возвращаться в нашу страну.

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Соль пришел в киевское "Динамо" зимой 2019-го и за год провел в "бело-синей" футболке 24 матча во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 2 ассиста.

"Я уехал за год до начала конфликта. Я уехал в октябре 2021 года. Мне немного повезло. Мои товарищи по команде пережили очень тяжелое время. Им пришлось оставаться в отелях, пока они не смогли покинуть страну. Мне пришлось бы рассказать много деталей, чтобы объяснить, что они пережили, но, слава Богу, они смогли уехать. Я, к счастью, этого не пережил", — радуется он.

"Если бы не было войны, я бы остался", — решительно заявляет он. "Это был клуб, который мне нравился, моя семья была довольна жизнью в Киеве, но из-за войны я был вынужден воспользоваться правилом ФИФА, согласно которому все игроки, имеющие контракт с украинскими клубами, могли свободно подписать контракт с другим клубом. Поэтому я уехал в Ларнаку", — объясняет он.

Два отличных сезона в "Виллем II" позволили ему в 2019-м подписать контракт с "Динамо".

"Я забил более 50 голов за эти два года. Не знаю, как произошел мой трансфер, но на меня обратили внимание, сделали предложение, также клуб его принял, и я поехал туда", — рассказывает футболист, который играл в "Малаге", "Эйбаре" и "Тенерифе"

В Ларнаке он уже полтора года и за это время отметился пятью забитыми мячами.

"Я доволен своей игрой. Уровень футбола в Украине сильно снизился из-за войны. Меньше иностранных игроков, но если честно, я не знаю, как они играют и как их уговорили остаться. Я бы не вернулся даже за все деньги мира. Уровень действительно снизился", — признался испанец.

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