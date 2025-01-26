До этого никто в истории! Японский сноубордист первым на планете исполнил невероятный прыжок. Видео собрало 3 млн просмотров за сутки

Японский сноубордист Хирото Огивара завоевал золото на соревнованиях Big Air на X Games, выполнив первым в мире трюк в 2340 градусов с захватом доски (mute grab). 19-летний уроженец Нагано сделал шесть с половиной оборотов и набрал 97,33 балла, что позволило ему уверенно победить.

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Серебряную медаль на курорте Баттермилк в Аспене (США) завоевал чемпион прошлого года Таига Хасэгава (94,66 балла), а третьим стал новичок из Новой Зеландии Рокко Джеймисон, набравший 91,33 балл.

"Я первый, кто сделал это. Никогда ещё я не был так счастлив", – признался Огивара. "Это был величайший момент в моей жизни. Кажется, я отдал этому трюку всю свою энергию".

За сутки фантастический полет японца собрал более 3 млн просмотров в социальных сетях.

В 2021 году Огивара стал чемпионом Японии среди юниоров и выиграл World Rookie Finals, а в 2022 году повторил эти успехи, укрепив статус восходящей звезды.

Его карьера достигла нового уровня на The Nines в Швейцарии, где он исполнил первый в мире BS Quint Coke 2160 – трюк, при котором делается шесть оборотов, а спортсмен начинает вращение, отворачиваясь от трамплина, поворачиваясь спиной к направлению движения.

Любовь к сноуборду у Огивары появилась с раннего детства благодаря родителям, которые часто брали его на горнолыжные курорты. Уже в 9 лет он привлёк внимание мировой сноуборд-общественности, выпустив вирусное видео, а в 12 лет дебютировал на профессиональной арене.

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