Дело не в руке Зинченко. Почему Украине было 'пороблено' в матче с Азербайджаном: обзор матча

Во 2-м туре отбора на ЧМ-26 сборная Украины умудрилась сыграть с Азербайджаном 1:1 на его поле. Когда казалось, что мы развалим этого соперника и заберем уверенные 3 очка, желто-синие в очередной раз поиграли с нашими ожиданиями злую шутку и едва не уступили. OBOZ.UA анализирует матч и ищет ответы на все новые и новые вопросы к игрокам и тренеру.

Видео дня

Стартовые составы

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Очеретько, Калюжный, Зубков, Бондаренко, Судаков, Ванат

Азербайджан: Магомедалиев, Алиев, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулиев, Махмудов, Хайбулаев, Ахмедзаде, Эмрели, Дадашов

Первый тайм. Удивлению уже нет предела

Ожидаемо, что Украина начала игру на высокой скорости и с доминирования. Усилиями вингеров мы искали проникающие передачи, чтобы вывести форварда на классную позицию. Свою попытку получил Ванат - он выбежал один на один и защитник, который его проспал, потянул за футболку. Нападающий почувствовал руку и упал. Пенальти в дебюте поединка был бы уместным, но все же, рисования было больше, чем убедительности. Судья отменил одиннадцатиметровый.

Милли (еще одно название сборной Азербайджана) поначалу не выходили вперед, они без мяча просто ждали внутри поля. Схема 5-4-1 их полностью устраивала, ибо позволяла отталкиваться от того, что предложат желто-синие. Украина строила атаки больше слева. С другой стороны было настолько пусто, что высоко выходил даже Забарный. Важным для действий впереди был Судаков - он склеивал защиту и атаку, бегал между линиями и придавал повторный импульс для нового нашествия. Он несколько раз бил, но соперники хорошо подготовились, поэтому блокировали нашего полузащитника несколько игроков. Он же пытался ассистировать на Зубкова роскошным забросом, но тот действовал слишком осторожно. Голкипер был смелее и просто забрал мяч. Один раз вингер дал точный выстрел по воротам - не сильно и не угрожающе. Это было единственное попадание в створ.

30-я минута стала переломной, когда Джафаркулиев протащил мяч через весь фланг и лишь фол Конопли смог его остановить. Удар с этого стандарта Трубину пришлось тянуть - и это был первый удар в створ в матче. Не от нас. Этот эпизод разбудил смелость хозяев. Дадашев на выходе бросался ногами в Трубина и едва не травмировал его. Это произошло после отбора и тенденция только нарастала.

Честно - первый тайм получился не таким, как мы ждали. Азербайджанцы не показали почти ничего, но создали больше угрозы и нарастили xG. Украинцы постоянно имели 6 соперников в штрафной, количество которых возрастало, если Зинченко или Очеретько подходили в зону передачи. Преимущество по попыткам ударов, владение, контроль центра поля - все это разбивалось нулями на табло. И если наши не пропущенные голы это заслуга Трубина, то мы снова не могли дойти до заветной точки точного удара. После раздевалки мы ждали настоящих львов, потому что пока это были котята.

Второй тайм. Мы заигрались в обман ожиданий

И вроде бы львы, если бы не итог игры. На второй тайм Украина вышла сильной, интересной, с идеей. Гол мы забили так, как обычно забивают нам. Быстро, с выходом между линиями, через пустые зоны. Зубков стрелял с фланга прицельно, он знал, что там будут адресаты. Судаков, который был магнитом для мяча, забрал эту передачу. Он использовал свою щель и точно ударил в нижний угол. 0:1.

Азербайджан и без того искал фолы, а после гола строил игру вокруг них. Как вышел Довбик, начался футбол вдогонку. Артем корпусом давил на игроков, поэтому азербайджанцы как можно крепче держали мяч дальними передачами. И так могло продолжаться почти минуту, что не устраивало никого, кроме хозяев. Хотя вопрос - кто кого боялся? Азербайджан продолжал свою привычную тактику забрасывать вперед на форварда, а там уж как получится. Получилось отлично, с попаданием в Зинченко. Случайная рука стала наказанием за посредственность команды на протяжении матча. Удар с отметки, Трубин работал по мячу и опоздал. 1:1. Нам просто положено.

Просто напомним, что мы в Европе 13 сборная, а Азербайджан - 44. Соперник после гола первое время отсиживался, ему ничего не было надо. А когда хозяева увидели, что украинцы пассивны - умудрились быть в атаке даже острее. У нас вроде бы существовало желание, но недостаток все нивелировал. Даже хорошая подача упиралась в хорошую отчаянную оборону. Украина спешила - и это не наш стиль, мы в этом никогда не имели качества. Особенно если нет структуры: игроки были широко или высоко, центральная зона в лицах Бондаренко или Ярмолюка не подбирала.

Можно было бы сетовать на левый пенальти, но где же команда? Украина за второй тайм создала лишь парочку качественных навесов. Даже смешно, что сборная начала действительно играть на 96 минуте! Пошли удары, перегрузка защиты, повторное давление и темповость. Но какая от них польза, если чужой вратарь включился в игру перед финальным свистком? Будто испуганные потенциалом легкой победы, желто-синие погрязли в размышлениях над идеей и не смогли на футбол в течение 90 минут. Внезапный удар по чужим воротам за 1 тайм, сейвы Трубина (а не другого голкипера), неожиданный пенальти, Волошин с коварным ударом... Все это случайности. А случайность на самом деле – приговор для сборной Украины.

1:1 - Украина теряет жизненно важные очки в матче против Азербайджана. Ребров и в дальнейшем будет оставаться главным тренером и продолжит подготовку команды к октябрьским матчам. Там ждет вылет в Исландию. Главное, чтобы он не превратился в вылет от Исландии. Но может только так мы начнем играть?