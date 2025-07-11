Что скрывается за разгромом от 'Шахтера'? Тактический обзор матча Лиги Европы против 'Ильвеса'

В первом раунде отбора Лиги Европы "Шахтер" поиздевался над финским "Ильвесом" 6:0. Весь матч прошел почти без угрозы для украинского вратаря, но можно ли по этому разгрому сказать, что клуб готов к сезону? OBOZ.UA разбирался, как горняки под руководством нового тренера заходили в очередные еврокубки.

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Стартовые составы

"Шахтер": Резник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон Гомес, Алиссон, Бондаренко, Судаков, Кевин, Элиас

"Ильвес": Виртанен, Мяенпяя, Вяйсянен, Рале, Валлиус, Попович, Ветели, Юккола, Содербек, Риски, Степин

Первый тайм. Медленная разведка, дебютные голы

"Ильвес" понимал, что единственный шанс зацепиться за голы против такого сильного соперника - агрессия. Этот план был неплохим, иногда горняков прижимали так, что приходилось выводить игру вперед через вратаря. Хотя за первые 10 минут больше угроз создал "Шахтер", а Элиас едва не протолкнул в пустой угол, когда мяч ушел мимо. На 12-й минуте и Конопля испытал каркас на прочность - финнов спасла перекладина.

"Шахтер" сделал ставку на индивидуальную технику футболистов, что мы подробнее увидим во втором тайме. Больше всего работала фланговая зона Кевина, который заново прорывался к флажку едва ли не каждые 3-4 минуты. Игра именно так и проходила - атака, отбиться, перестроиться, повторить. Центрбеки "Ильвеса" как будто не знали, что делать с мячом, поэтому просто выбивали его подальше. Результат пришел на 25-й минуте с передачи того же Кевина, только теперь вперед: Алиссон легко разобрался с голкипером. То, что оформлялось половину тайма, наконец-то случилось. 1:0.

Интересно, что единственная атака прямо на ворота привела и к удару в створ, и к голу. Все остальные проходили через подачи с флангов, именно такую схему на первый тайм настроил Туран. Плотность защитников соперника не позволяла показать много без открываний или ускорений. В каждый момент нападающие "Шахтера" были внутри чужого блока, еще и постоянно с защитником рядом. В чем "Ильвесу" не было равных - в блокировке прострелов и уже упомянутых способах избавиться от мяча. Их тренер был этим очень не доволен, ведь не было даже выхода в пас: инициативу сразу забирали горняки и давили с новой силой.

Не сказать, что рыси лишь отсиживались в обороне, но показать что-то яркое им за весь первый тайм так и не удалось. Самое острое событие было на 37-й минуте, когда Степин дошел аж в последнюю треть и заброс уверенно прервал Резник. Первый тайм прошел под флагом украинской команды: без спешки и без пожаров. А еще - с первым голом от Элиаса, случившимся под перерыв с углового. Мы ждали большего и больше пришло.

Второй тайм. Бразильский кураж

Сразу из раздевалки "Шахтер" открывает счет индивидуальным давлением Алиссона. Ошибка в защите стала провалом под таким прессингом - бразилец легко пробил мимо вратаря, оформив дубль и начав свой перфоманс. Игра пошла по настолько понятному сценарию, что Туран полностью меняет опорную зону: вместо Судакова и Бондаренко вышли Очеретько с Педриньо.

В условиях тотальной доминации надо было смотреть, а что могут показать игроки для результата? Когда для этого есть все - удастся ли создать что-то индивидуально? Атакующая линия находилась в динамике из-за необходимости постоянно прессинговать, тогда как на центрбеков положили задачу неких аварийщиков: вытянуть финнов ближе к собственным воротам и через Резника дальним пасом создать момент впереди. После 3-го гола наш вратарь едва не привез опасную ситуацию, но устоял под давлением Риски. И чем ближе было к психологической уверенности в победе, тем больше "Ильвес" предпринимал отчаянные попытки. Ненужные фолы приводили к стандартам, к которым подопечные Рантанена хорошо подготовились и несколько раз били по воротам.

Лучшим игроком вчерашнего матча стал Алиссон. Он сделал дубль и три ассиста, постоянно создавая возможности. Качественное понимание кто и где находится плюс видение поля дали ему лидерство, а затем и 4-й гол команды. Это действительно показатель качества в индивидуальных действиях, чего горнякам очень не хватало в ЛЧ в прошлом году. Кажется, Турану удалось найти путь, как наконец-то получить результат от звездных легионеров.

Каков итог первого официального матча? "Шахтер" не показал феноменальной игры, но по отношению футболисты понимают, что это уже официально. Горняки легко разобрались с соперником и, несмотря на супероборонительный стиль гостей, смогли использовать сильнейшие персональные качества собственных футболистов. На классе удалось достичь всего, что хотелось и на ответный матч есть возможность проверить другие комбинации игроков. "Ильвес" получил единственный классный момент на 94-й минуте, но Резник стоял стеной. Финская традиция не проходить 1-й этап Лиги Европы близка к реальности, а украинцы мыслями в следующей стадии. Добили финнов крутыми ударами Педриньо и Невертон.

6:0 - уверенно, как на спарринге, "Шахтер" выигрывает "Ильвес" и делает громкую заявку на продолжение квалификации. Этот матч медленно подводит горняков к старту основного сезона и разгоняет силы футболистов для еврокубковой борьбы. "Бешикташ", до которого осталось подождать следующие 90 минут, уже не позволит так легко доминировать на всем поле.