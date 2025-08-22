Новый провал 'Динамо'. Тактический обзор матча против 'Маккаби'

"Динамо" начинает плей-офф отбора с поражения - 3:1 уступаем "Маккаби". Но почему все эти игры чемпиона Украины будто на повторе с одинаковыми ошибками? OBOZ.UA разбирался в тактическом подходе команды к еврокубкам. Спойлер: мало что указывает на устойчивый подход к игре.

Стартовые составы

"Маккаби Т-А": Мишпати, Эйтор, Камара, Асанте, Ревиво, Перец, Белич, Сисскоко, Мадмон, Давида, Джезекель

"Динамо": Нещерет, Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Михайленко, Шапаренко, Пихаленок, Ярмоленко, Волошин, Ванат

Первый тайм. Выводы никто не сделал

Эту игру мы включали с чувством тревоги: будет ли продолжение прошлой игры с неуверенностью? К сожалению, да. Организованности для "Динамо" не завезли: дыры были даже на низовых передачах с фланга на фланг и так "Маккаби" прошивал нас весь матч. На 8-й минуте одновременно пустили мячи "Полесье" и "Шахтер" в своих матчах - "Динамо" тоже могло, но Нещерет потянул. Для того, чтобы отсрочить взятие ворот до 11-й минуты. В этот момент как раз был один из дождливых отрезков игры, который и помог открыть счет: Перец вложил все силы в удар с небольшого расстояния. 1:0.

"Выше!" - раздавалось от Шовковского на весь пустой стадион в Сербии. Так же кричали и мы, болельщики, потому что под таким агрессивным футболом динамовцы присели катастрофически близко к собственным воротам и в панике давали израильтянам делать все, что им хотелось. Желтые дьяволы свободно передвигались по полю, меняя позиции, тогда как у бело-синих никто не понимал, против кого должен играть. В одном из таких эпизодов Вивчаренко просто остановился, дав Беличу достаточно пространства для удара - повезло, что стойка.

Выход через Нещерета тоже не работал, после выносов все равно были потери мяча впереди. Наш первый удар мы ждали 29 минут, когда статистика уже была красной от стыда. Единственное, на чем удавалось выехать - перехваты в центре. Слишком свободная игра позволяла поджать и ловить кого-то: так случилось, когда с очередного подбора Ванат вывел Волошина на удар и форвард пробил голкипера. 1:1. После этого таких обрезок у "Маккаби" не будет до конца игры.

Надо отметить, что мяч случился очень вовремя - команда просела и нужна была мотивация. На оставшиеся 15 минут гол подзарядил украинцев, казалось, что не так долго и мы выйдем вперед. Особенно классно было на правом фланге, где Ярмоленко положил всего себя и, несмотря на большую дистанцию между нашими линиями, "Динамо" чувствовало себя классно. И пошла открытая игра, более контролируемая после гола. Так было только в этот момент.

Второй тайм. Настолько ничтожно, что ужас

Кто бы мог подумать, что необязательные и случайные карточки - стиль украинцев? Что Очеретько у "Шахтера" две недели назад, что вчера Вивчаренко с неосторожным подкатом. На весь 2-й тайм "Динамо" осталось в меньшинстве. И без того сложная игра с переменчивыми периодами стала совсем унылой. Промелькнула лишь одна мысль - смогут ли киевляне тоже быть проворнее в меньшинстве, как и горняки?

После удаления произошли быстрые замены. Шовковскому пришлось выбирать - защита или оборона. Состоялся защитный ва-банк. Вышли Попов и Бражко в центр, киевляне остались без чистого форварда. Хотя и это не помешало "Маккаби" провести выверенную атаку в несколько передач: Давида дал пас року за спину всем защитникам, мяч через метров 20 принял Белич, который прострелил на Ехезкела - 2:1.

Скользкий мяч препятствовал футболу. Не только голкиперам было сложно его поймать, но и игроки скользили по газону и теряли его. Хотя футбола как такового от "Динамо" было мало - удары все равно сыпались на Нещерета со всех сторон. В одиночку украинцы не были способны остановить атаку, а если шли вдвоем, то открывали пространство для комбинационной игры. Казалось, что каждое следующее решение делает еще хуже там, где уже некуда ухудшать. Дошло до того, что киевляне закрылись перед воротами, а линия защиты "Маккаби" парковалась внутри нашей половины поля. И это израильтяне еще играли без Шахара, своего самого результативного игрока евроотбора. Появился тот на 67-й минуте.

Затем пришел и 3 гол, квинтэссенция состояния киевского клуба. Потеря игрока Поповым, за которого именно он был ответственен и время для обработки мяча. Перец не только успел подстроиться там, где едва не упал, но и увидел свободный угол и пробил туда. Защитник просто закрыл голкиперу обзор и не дал даже шанса на сейв. 3:1.

На последние минуты динамовцы перестроились на 4-3-2 и прессингом хотели остановить израильтян, но отбор и пас на Шапаренко - новая потеря и снова атака на нас. Эту игру стало тяжело смотреть после 75-й минуты, когда даже голкипер соперника вышел в центр поля, чтобы пасоваться с защитниками. Настолько свободно хозяева чувствовали себя на каждом клочке поля. Герреро показал свою пушку на 80-й минуте, но не смог пробить вратаря.

Очень сложно понять, почему так происходит вторую игру подряд. Конечно, текущие соперники в УПЛ не могли стать основой для подготовки команды к еврокубкам, но не шанс ли это был дать отдых сильнейшим исполнителям и задействовать их для ЛЕ? А мы вчера увидели на поле, что игроки не понимают друг друга - как и с "Пафосом", продолжают производить только им понятные вещи.

3:1 - "Динамо" терпит поражение в первом матче 4-го раунда отбора в ЛЕ. Удаление сказалось на игре команды, но действительно команды на поле мы вчера не видели. Киевляне снова не дают очков для рейтинга УЕФА. Знаете, в Лиге конференций 6 матчей, а не 8. Может это не такой уж плохой вариант?