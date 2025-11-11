Черногория – Украина: анонс матча отбора на женский Евробаскет-2027

Женская сборная Украины по баскетболу в среду, 12 ноября, проведет стартовый матч в первом раунде отборочного турнира к чемпионату Европы-2027. Подопечные тренера Евгения Мурзина начнут свои выступления в квалификации к первенству с выездного поединка против Черногории.

Смотрите на OBOZ.UA онлайн-видеотрансляцию матча Черногория – Украина. Время начала 20:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЧЕРНОГОРИЯ – УКРАИНА

Кроме нашего сайта, прямой эфир из Подгорицы будет доступен на видеосервисе "Киевстар ТВ". Также трансляция пройдет на официальном портале Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

СОСТАВЫ НА ЧЕРНОГОРИЯ – УКРАИНА

Черногория: Санья Акшам, Майя Бигович, Милена Бигович, Янья Драгишич, Мария Джуранович, Андреа Гломазич, Николина Илич, Бояна Ковачевич, Мария Лекович, Наташа Мек, Зорана Радонич, Йована Савкович, Ксения. Шчепанович, София Живалевич, Драгана Живкович.

Украина: Алина Ягупова, Мириам Уро-Ниле, Анжелика Ляшко, Кристина Филевич, Татьяна Юркевичус, Елена Бойко, Кристина Кулеша, Богдана Лапхан, Ольга Алексейчик, Дарья Кононученко, Карина Панчук, Анастасия Ковтун, Евгения Путра.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Татьяна Юркевичус, баскетболистка сборной Украины:

– Я следила за Черногорией на Евробаскете – у них была хорошая команда. Сейчас у них обновляется состав: есть девушки, с которыми и против которых я играла – их в ростере уже нет. Я знаю их тренера, ведь работала с ней в чемпионате Польши, поэтому примерно понимаю, чего ожидать от ее команды. Она любит быстрый баскетбол и создавать открытые броски за счет активного движения мяча. Игра будет интересная, но, мне кажется, все будет хорошо.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2015. Групповой этап

Черногория – Украина – 84:71 (25:2, 24:14, 18:27, 17:9)

Евробаскет-2015. Квалификация

Черногория – Украина – 76:70 (19:17, 12:19, 22:15, 23:19)

Украина – Черногория – 75:71 (16:18, 19:11, 20:16, 20:26)

Евробаскет-2013. Групповой этап

Черногория – Украина – 72:60 (16:19, 15:11, 22:13, 19:17)

