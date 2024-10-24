'Черкаськи Мавпы' обыграли 'Говерлу' в Суперлиге Favbet

В четверг, 24 октября, состоялся очередной поединок в регулярном сезоне чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. В Черкассах, на паркете ДС "Будивельник" местные "Мавпы" одержали уверенную победу над БК "Прикарпатья-Говерла" - 96:71.

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После конкурентной первой половины Говерла отпустила соперника во второй части игры. Мавпы удерживали двусмысленное преимущество и планомерно увеличивая отрыв, довели игру до разгромной победы. Мавпы доминировали на подборах, реализовали 55% (10/18) трехочковых, забив 60% бросков с игры.

Результативную игру продемонстрировала стартовая пятерка жителей города, игроки которой набрали 82 очка. А лучшим в составе победителей снова стал Андрей Агафонов, за 29 минут набравший 24 очка, 7 подборов и 3 передачи (РЭ 30). Стоит также отметить 4 точных трехочковых от Кирилла Марченко, набравшего 20 баллов.

Мавпы одержали четвертую победу в своем пятом матче сезона, а Говерла потерпела четвертое поражение и пока в сезоне 2024/25 не побеждала. Черкасцы 25 октября сыграют дома против Киев-Баскета, а Говерла в этот же день в Черкассах будет противостоять Кривбассу.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС Строитель

Черкасские Мавпы - Прикарпатье-Говерла 96:71 (24:19, 21:20, 24:12, 27:20)

Мавпы: Агафонов 24 + 7 подборов + 3 передачи - 3 потери, Марченко 20 + 5 передач + 3 подбора - 3 потери, Пирогов 16 + 8 подборов Кошеватский 13 + 4 передачи - 3 потери, Холод 9 + 5 подборов - старт, Климов 8 + 3 передачи, Упырь 6, Клебан 0, Назаренко 0, Фесун 0

Говерла: Морозов 13, Марков 11, Чугунов 7, Кузнецов 4+4 передачи, Дроздов 0 — старт, Старцев 21+3 передачи, Стародуб 7, Виталий Лемишко 6, Бречка 2, Иванов 0, Виктор Лемишко

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