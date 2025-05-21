Чемпионский бой! Легендарный боксер официально объявил о возвращении в ринг в 46 лет. Названа дата поединка и соперник

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) проведёт титульный поединок против действующего чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриоса (29-2-1, 18 КО). Бой состоится 19 июля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера.

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Для 46-летнего Пакьяо это будет первое официальное выступление с августа 2021 года, когда он уступил Йорденису Угасу единогласным решением судей. С тех пор экс-чемпион выходил на ринг лишь в выставочных боях — последний из них состоялся в июле 2023 года против бывшего чемпиона K-1 Рукии Анпо.

Марио Барриос, которому 30 лет, стал временным чемпионом WBC в сентябре 2023 года, победив всё того же Угаса. Позднее американец получил статус полноценного обладателя пояса. В своём последнем поединке, прошедшем в ноябре 2024 года, Барриос свёл вничью бой с Абелем Рамосом.

"Я возвращаюсь! 19 июля я снова выйду на ринг – на арене MGM Grand меня ждет встреча с Марио Барриосом. Время творить историю!" – заявил Пакьяо в Instagram.

Поединок станет историческим возвращением легенды бокса, который остаётся единственным в истории чемпионом в восьми весовых категориях.

Как сообщал OBOZ.UA, Пакьяо в сентября 2021 года решил закончить карьеру и сконцентрироваться на политической карьере. Филиппинский спортсмен собирается баллотироваться в президенты страны.

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