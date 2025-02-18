Чемпион Украины по футболу получил повестку и сказал, что он 'непригоден из-за распухшего голеностопа после матча'

Защитник "Аустрии" Александар Драгович на следующий день после победы в дерби над "Рапидом" (2:1) получил повестку на прохождение обязательной военной службы. Как сообщает агентство APA, 17 февраля 33-летний Драгович прибыл в вооруженные силы Австрии, чтобы возобновить срочную службу, которую он прервал около 14 лет назад.

Видео дня

Бывший игрок австрийской сборной теперь обязан ежедневно по утрам являться в спортивный центр армии в Вене, чтобы завершить оставшиеся два месяца службы.

Однако его военные обязанности не мешают выступлениям за "Аустрию". Как и его 20-летний одноклубник Лука Пацоурек, Александер сможет продолжать тренировки и участвовать в матчах. Для футбольной деятельности Драгович получил освобождение от армии.

В 2011 году, в январе, незадолго до своего 20-летия, Драгович перешел из "Аустрии" в "Базель" и не смог завершить службу.

Теперь, после 100 матчей за национальную сборную, он получил повестку сразу после 344-го венского дерби. В воскресенье после победы над "Рапидом" футболист, испытывавший проблемы со здоровьем, пошутил: "Завтра у меня, наверное, распухнет голеностоп и вообще стану непригодным для армии".

Украинским болельщикам Драгович известен своим выступлением за "Динамо" , выступая за киевский клуб с 2013 по 2016 год. За это время австрийский футболист провел 111 матчей (2 гола) и внес значительный вклад в успехи команды как на внутренней арене, так и в еврокубках.

Александар дважды становился чемпионом Украины (2014/15, 2015/16), дважды выигрывал Кубок Украины (2013/14, 2014/15) и завоевал Суперкубок страны в 2016 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!