Чемпион ОИ из РФ заявил, что России отправляет на Олимпиаду-2024 'разведчиков в тыл врага'

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов пафосно высказался о так называемых нейтральных российских спортсменах на Олимпиаде-2024. Депутат Государственной думы и приспешник режима Владимира Путина назвал атлетов "разведчиками в тылу врага".

Об этом Фетисов заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Двукратный обладатель Кубка Стэнли пожаловался на то, что россияне в Париже столкнутся с провокациями от соперников и болельщиков, а также они будут "терпеть эти унижения".

"Обстановка там будет такой, что их станут постоянно провоцировать, и мне кажется, каждый сам будет принимать решение, ехать на Олимпиаду или нет. Идти в разведку, в тыл врага, постоянно оглядываться, терпеть эти унижения. Это как отреагирует народ, история по-разному может случиться. Опять же, какие ещё дополнительные "мульки" нам предложат со стороны организаторов. Каждый должен принять для себя решение и с этим дальше жить", – сказал Фетисов.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала нейтральных российских спортсменов "командой бомжей". А чемпион Сеула-88 Михаил Мамиашвили обозвал МОК "кучкой сектантов, негодяев, жуликов".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов обвинил украинцев в том, что многие спортсмены из России не смогли получить так называемый статус для участия в Олимпийских играх.

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