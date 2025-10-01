'Чего кричите, когда вас хватают?' Алиев призвал отправить на ноль украинцев, которые 'ходят кайфуют, отдыхают, выпивают'

Легенда украинского футбола Александр Алиев бросил вызов критикам, которые сомневаются в его участии в теробороне. В интервью он подробно рассказал, где и когда был, пригрозил отвезти на передовую любого, кто в этом сомневается, и жёстко раскритиковал тех, кто, по его словам, покинул страну в сложный момент.

"25 февраля я вступил в тероборону на Оболони. Я же не сбежал. Я не как вот эти вот — я их называю шакалы, которые сбежали, помчались", – заявил 40-летний Александр Алиев в эфире Youtube-канала "Власть vs Влащенко".

Алиев перебрался к прямым обвинениям в адрес тех, кто, по его версии, бежал из страны и спустя время вернулся и начал "кукурекать". Он подчёркнул, что сам не побежал и что продолжает ездить к бойцам на передовую, знаком с их бытом и тяжёлыми условиями службы.

Далее экс-футболист предложил конкретное решение для скептиков: провести один день на тех позициях, где он бывал, чтобы увидеть реальное положение дел своими глазами.

"Они [украинские военные - ред.] защищают, а вы себе ходите кайфуете, сидите отдыхаете, выпиваете, все спокойно. Ну, летят ракеты – вы спрятались в паркинге, все. А пацаны там каждый день под пулями находятся", – возмутился бывший футболист сборной Украины.

По его словам, такие поездки быстро остудят тех, кто "ходит кайфует" и боится "заехать в Донецкую область".

"А почему же сейчас вы все ходите кричите, когда вас хватают? .... Чего же вы не придете, сдадите ВВК и спокойно не поедете на передовую? А почему должны пацаны сидеть по три с половиной года и без ротации? ... Я приду, я возьму за руку и повезу вас туда, хотя бы день пусть там проведут". — добавил Алиев.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае этого года ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз резко отреагировал на ложные заявления бывшего футболиста киевского "Динамо" Александра Алиева, который пытался создать себе образ участника боевых действий. По словам Симороза, Алиев известен не только низким уровнем интеллекта, но и проблемами с алкоголем.

У себя в Facebook Олег написал, что в первые дни войны Алиев действительно записался в территориальную оборону Киева и патрулировал улицы Оболони, но участия в боевых действий не принимал. Тем не менее, обходя официальные процедуры, он получил статус участника боевых действий через командование территориальной обороны, а не своей бригады.

