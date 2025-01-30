C рекордом! Украинский дуэт произвел фурор на чемпионате Европы по фигурному катанию. Видео

Украинские фигуристы София Голиченко и Артем Даренский великолепно выступили на чемпионате Европы по фигурному катанию, который с 28 января по 2 февраля проходит в Эстонии. Их прокат под композицию Cosmic Love группы Florence and the Machine вызвал настоящий восторг у зрителей, собравшихся на арене в Таллине.

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После своей произвольной программы наши соотечественники установили личный рекорд по баллам и продемонстрировали высокий уровень мастерства, что не осталось незамеченным на арене.

Это было третье участие 20-летней Софии и 23-летнего Артема на чемпионате Европы. В начале соревнования днепряне выступили в короткой программе и набрали 56,73 балла, что позволило им пройти в следующий этап и попасть в число участников произвольной программы.

В финале украинская пара показала выдающийся результат — 108,22 балла в произвольной программе. Этот результат стал личным рекордом дуэта, включая 56,67 баллов за технику и 52,55 — за постановку программы.

Итоговый результат — 164,95 балла — позволил им занять 11-е место, что стало повторением их лучшего достижения на чемпионатах Европы. Чемпионами турнира стали фигуристы из Германии Минерва Фабьен Газе и Никита Володин.

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