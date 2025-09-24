БК 'Днепр' проиграл в первом матче Кубка Европы ФИБА

Днепр проиграл первый матч квалификации Кубка Европы ФИБА, уступив румынскому клубу Корона Брашов со счетом 69:83.

Видео дня

Хозяева площадки сделали рывок в первой половине, которую выиграли с разницей в 21 очко. После большого перерыва днепряне смогли найти игровой ритм и выиграли обе четверти, сократив общий дефицит до 14 очков.

Соперник продемонстрировал лучший процент реализации дальних атак и совершил на 10 потерь меньше. Днепр уверенно выиграл подборы (39-23, 15-3 в нападении), набрав больше очков в трехсекундной и очков второго шанса. Но 24 потери чемпионов Украины и 29 очков соперника после потерь Днепра стали важным показателем, который позволил Брашову праздновать победу.

У Днепра лучшим в этом матче стал американский новичок команды Си Джей Уильямсон, который набрал 25 очков, реализовав 10 из 16 бросков с игры, а также записал в актив 11 подборов и 3 передачи (РЭ 25).

Второй матч квалификационного противостояния против румын Днепр сыграет 27 сентября.

Кубок Европы ФИБА. Квалификация, матч №1

Брашов, Румыния. Арена D.Popescu Colibasi

Корона Брашов — Днепр 83:69 (22:13, 25:13, 21:22, 15:21)

Днепр: Вильямсон 25 + 11 подборов + 3 передачи - 4 потери, Тимофеенко 11 + 4 передачи - 4 потери, Конев 10 + 6 передач + 5 подборов, Осаиквувуомван 6 + 5 подборов, Горобченко 2 — старт, Оризу 8, Дубоненко 3, Сорочан 2, Закурдаев 2, Колдомасов 0