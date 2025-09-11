Почти месяц в центре внимания поклонников футбола был чемпионат мира среди 32 клубов. Представляли они конфедерации Европы, Южной и Северной Америки, Африки, Океании и Азии.

Во время жеребьевки 32 клуба были распределены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители групп и клубы, занявшие вторые места, выходили в 1/8 финала. Матчи проходили на 12 стадионах 11 городов США.

К сожалению, иногда в ход матчей вмешивались проливные дожди, грозы, жара. Тем не менее, президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что призовой фонд чемпионата составил 1 млрд долларов, что является самым большим призовым фондом в истории проведения футбольных турниров.

525 млн долларов были распределены среди всех участников, независимо от их результатов на турнире. Клубы разных конфедераций получили разные призовые фонды, в зависимости от их достижений. 425 млн были насчитаны за выступления в групповом раунде: 2 млн за победу, 1 млн – за ничью. За прохождение дальше по сетке плей-офф – за выход в 1/8 финала 7,5 млн, в 1/4 финала 13,125 млн, в полуфинал 21 млн, в финал 30 млн. Чемпион мира, английский клуб "Челси", заработал 125 млн долларов.

Фаворитами клубного чемпионата мира до его начала считались европейские клубы – "Манчестер Сити", ПСЖ, "Реал", "Интер", "Бавария". Европейские клубы некоторых своих соперников побеждали со счетом 10:0, 6:0, 5:0. На мой взгляд, такое количество клубов-участников чемпионата мира на пользу мировому футболу не пошло. Некоторые из них были в раздумии, лететь ли в США на турнир, но прельщал призовой фонд. Разным был уровень подготовки многих клубов и мастерство игроков. Уверен, что это был первый и последний чемпионат мира среди клубных команд, проведенный в таком формате.

104 прибыльных матча ЧМ 2026

Не за горами чемпионат мира 2026. Он впервые пройдет на стадионах трех стран – США, Мексики и Канады. Впервые в финальном турнире выступят 48 сильнейших сборных мира. Матчи 23-го чемпионата мира пройдут на стадионах 16 городов этих стран. Стартовый матч мундиаля пройдет 11 июня в Мехико на стадионе "Ацтека", чемпион определится 19 июля в Нью-Йорке.

Сообщается, что ЧМ 2026 станет самым прибыльным спортивным мероприятием в истории. Ожидается, что доходы от его проведения составят 10 миллиардов долларов. Это в первую очередь вызвано тем, что возрастает количество проведенных игр с 64-х до 104-х.

Понятно, что часть солидных доходов ФИФА распределит между командами-участниками мирового чемпионата в зависимости от их достижений. Эксперты футбола удивлены тем, что ФИФА подумывает о дальнейшем расширении команд-участниц до 64-х. Но, как видим, количество участников мирового чемпионата – это не только спортивный интерес. Пойдет ли коммерциализация мировому футболу на пользу? Или деньги – прежде всего?

13 сборных уже в финальном турнире

Вот сборные, которые уже вошли в число 48 участников финального турнира: США, Канада, Мексика (все – организаторы ЧМ-2026), Япония, Иран, Южная Корея, Австралия, Узбекистан, Иордания, Аргентина, Бразилия, Эквадор и Новая Зеландия.

Два отборочных матча ЧМ-2026 сборная нашей страны уже провела. Напомню их результаты: Украина – Франция – 0:2, Азербайджан – Украина – 1:1.

Турнирное положение в группе D: 1. Франция – 6 очков; 2. Исландия – 3; 3. Украина – 1; 4. Азербайджан – 1.

Вашему вниманию календарь четырех следующих игр нашей сборной:

3-й тур. 10 октября. Исландия – Украина

4-й тур. 13 октября. Украина – Азербайджан

5-й тур. 13 ноября. Франция – Украина

6-й тур. 16 ноября. Украина – Исландия

Пожелаем удачи команде Сергея Реброва!