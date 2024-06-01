Били ногами. Российские футболисты устроили грандиозную драку в матче. Видео

Игроки ставропольского "Динамо" и "Динамо Махачкала-2" устроили массовую драку в матче 11-го тура Второй лиги чемпионата России по футболу в Дивизионе "Б". Инцидент случился в концовке поединка после того, как защитник ставропольской команды жестко сыграл в подкате против хавбека махачкалинцев.

Пострадавший Абдулпаша Джабраилов посчитал, что красная карточка от рефери Виталия Дорошенко слишком слабое наказание для обидчика, поэтому ударил оппонента головой. На поле выбежали обе скамейки, соперники начали друг друга толкать, но стычку удалось погасить, и встреча возобновилась, но не надолго.

Спустя две минуты конфликт вспыхнул вновь и перерос в грандиозную потасовку. Некоторые футболисты били друг друга кулаками в голову и ногами, в том числе и тех, кто уже лежал на газоне.

Всего по итогам скандального эпизода судья показал семь красных карточек. Команды доигрывали последние минуты восемь на семь. Матч завершился победой "Динамо" из Ставрополя со счетом 3:2.

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