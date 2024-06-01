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Били ногами. Российские футболисты устроили грандиозную драку в матче. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,3 т.
Били ногами. Российские футболисты устроили грандиозную драку в матче. Видео

Игроки ставропольского "Динамо" и "Динамо Махачкала-2" устроили массовую драку в матче 11-го тура Второй лиги чемпионата России по футболу в Дивизионе "Б". Инцидент случился в концовке поединка после того, как защитник ставропольской команды жестко сыграл в подкате против хавбека махачкалинцев.

Били ногами. Российские футболисты устроили грандиозную драку в матче. Видео

Пострадавший Абдулпаша Джабраилов посчитал, что красная карточка от рефери Виталия Дорошенко слишком слабое наказание для обидчика, поэтому ударил оппонента головой. На поле выбежали обе скамейки, соперники начали друг друга толкать, но стычку удалось погасить, и встреча возобновилась, но не надолго.

Били ногами. Российские футболисты устроили грандиозную драку в матче. Видео

Спустя две минуты конфликт вспыхнул вновь и перерос в грандиозную потасовку. Некоторые футболисты били друг друга кулаками в голову и ногами, в том числе и тех, кто уже лежал на газоне.

Всего по итогам скандального эпизода судья показал семь красных карточек. Команды доигрывали последние минуты восемь на семь. Матч завершился победой "Динамо" из Ставрополя со счетом 3:2.

Били ногами. Российские футболисты устроили грандиозную драку в матче. Видео

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