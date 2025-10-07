Баюл два года не пьет, но разводится с миллионером и продает особняк в США: что происходит в жизни олимпийской чемпионки и как повлияла война

Олимпийская чемпионка-1994 по фигурному катанию Оксана Баюл начинает новую страницу в своей жизни. Украинка, которая с середины 90-х годов прошлого века живет в США, разводится с мужем, продает свой особняк в Луизиане за 1 195 000 долларов и возвращается к работе в Лас-Вегасе. После полномасштабного нападения РФ на ее родную страну Оксане было очень плохо и очень больно, из-за чего снова "обратилась" к алкоголю, но сумела преодолеть эту болезнь.

Так, в конце сентября из социальных сетей титулованной фигуристки стало известно, что она покидает свой любимый дом в Шривпорте и отправляется работать в один из крупнейших игорных центров мира: "Дом выставлен на продажу, возвращаюсь в Лас-Вегас. Я люблю вас всех, и мне жаль, что у нас ничего не получилось".

По словам Баюл, к такому шагу ее подтолкнуло отсутствие подходящей работы в Луизиане: "Я не могу зарабатывать на жизнь в Шривпорте. Я действительно люблю всех здешних людей. Я приехала сюда не просто так. Я приехала сюда, чтобы кое-что создать, но у меня ничего не получилось, я должна отправиться туда, где есть лед".

Как утверждали американские СМИ, в 2022 году Оксана со своим мужем, миллионером Карло Фарино, поселилась в Шривпорте, чтобы открыть собственную школу фигурного катания. За 600 тысяч долларов семья приобрела особняк с пятью спальнями, который был построен в 1925 году архитектором Эдвардом Нейлдом для одного нефтяного магната.

Семья Баюл-Фарино обновила интерьер, сделала его уютным и, казалось, была счастлива. Но жизнь в Луизиане оказалась совсем не безоблачной. К сожалению, за три года в Шривпорте у Оксаны так и не появилась ее собственная школа, а летом 2025-го чемпионка призналась, что после 15 лет вместе она разводится с мужем.

Впервые открыто о своем возлюбленном фигуристка рассказала в 2015-м: "Я никогда не признавала этого публично. Но да, я очень счастливо замужем за добрым, любящим человеком, который поддерживает и уважает меня. Более того, мы принимаем друг друга такими, какие мы есть. Мой муж Карло Фарина – международный итальянско-американский бизнесмен, инвестор и продюсер. При этом он абсолютно непубличный человек".

В том же году чемпионка впервые стала мамой, подарив бизнесмену дочь Софию. "Мы встретились с Карло в тот момент, когда были очень сильно нужны друг другу. Это был 2009–2010 год", – позже призналась Оксана в разговоре с Маричкой Падалкой.

"Я расставания не хотела, он подал на развод. Но я ему очень благодарна, что у нас есть очаровательная дочь. И мы будем в жизни друг друга до самого конца", – добавила Баюл.

Оксана не может комментировать подробности своего развода, поскольку сам процесс еще продолжается. В частности решалось, с кем останется их 10-летняя дочь София. Но 20 сентября в своем Instagram Фигуристка сообщила, что ради дочери они с бывшим мужем смогли договориться: "Мы с Карло урегулировали наш развод. Ради нашего ребенка мы смогли, как двое взрослых, прийти к мировому соглашению".

Доподлинно неизвестно, влипла ли на брак олимпийской чемпионки война в Украине, но она стала для нее тяжелым испытанием. За время полномасштабного вторжения Баюл постоянно поддерживала свою родину, вела собственную войну в социальных сетях и СМИ с российскими фигуристами. А в 2024 году вместе со своими друзьями организовала шоу, все деньги от которого пошли на помощь Украине и нашим раненым военным.

"Сначала мне было невероятно трудно находиться здесь и наблюдать за всем по телевизору. Помочь не можешь. То есть, ты не можешь быть рядом со своими людьми", – рассказывала Баюл.

Оксана не скрывает, что из-за ужасной кровопролитной войны в ее родной стране снова вернулся ее старый недуг – проблемы с алкоголем, с которым она познакомилась в 16 лет во время тура по США, попадала за океаном в скандальные ситуации, но смогла отказаться и почти два десятилетия вообще не употребляла.

"Мы переехали, война... Я переживаю за Украину сейчас очень сильно. Не знаю почему, но мне очень больно смотреть, когда падают ракеты на детские госпитали, мне безумно больно на это все смотреть. Я держусь. Но чтобы совсем кукуха не съехала, начала эту боль заглушать", – призналась Оксана Алесе Бацман.

Но чемпионка смогла взять себя в руки: "Я поняла, что это никуда меня не приведет, ни к чему хорошему. И мне просто надо с этим делом заканчивать. Ну и все, я подняла свою задницу и пошла на митинги в поддержку Украины".

А буквально несколько дней назад Баюл рассказала о двух годах трезвости: "Отче небесный, дай мне силы преодолеть зависимость и вызовы, которые с ней возникают. Управляй мной в моем выздоровлении, помоги мне сделать мудрый выбор и дай мне мужество противостоять моей борьбе. Пусть твой свет освещает мой путь, когда я каждый день восстанавливаюсь".

Чтобы не происходило, Оксана не собирается опускать руки. Она за столько лет уже привыкла к испытаниям и, несмотря ни на что, любит свою жизнь такой, какая она есть. И очень благодарна всем, кого встречала на своем пути, поскольку они ее многому научили.

"Жизнь очень похожа на катание на коньках: сколько бы раз ты не падал, вставай и продолжай двигаться вперед", – уверена спортсменка.

Недавно после двух лет перерыва, в 47, Баюл снова вышла на лед и тренируется. Она возвращается в свою бывшую "штаб-квартиру" в Лас-Вегасе, где будет работать в "Вегас Голден Найтс". Клуб НХЛ располагает двумя тренировочными комплексами и четырьмя ледовыми катками, которые используются для хоккея и фигурного катания. А Баюл до сих пор очень популярна в США.

Также Оксана работает над документальным фильмом о своей жизни. Как признается спортсменка, она поняла, что могла бы жить без фигурного катания, но не хочет. А чего хочет олимпийская чемпионка, так это собрать звезд 90-годов –– таких как, Катарина Витт, Брайан Бойтано, Нэнси Кэрриган, и поехать с ними в прощальный тур.

