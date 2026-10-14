Почти рекорд Лиги чемпионов! Сколько "Ливерпуль" и ЛАСК не дотянули до самого результативного матча элиты

Только второй тур группового этапа Лиги чемпионов в этом году – а какие уже результаты! Чего стоит один только тот факт, что ЛАСК едва не отыгрался в разгроме от "Ливерпуля", а мы стали свидетелями сумасшедшего счета 6:3?! Но знаете ли вы, что это далеко не рекорд результативности? OBOZ.UA вспоминает самые яркие матчи за всю историю ЛЧ, в которых было забито еще больше голов.

Среда – дополнение к фантастике

Обычный матч, который вы и не думали включать – противостояние "Ливерпуля" и австрийского ЛАСКа. Когда счет стал 0:4, это выглядело как обычное избиение. Но что было дальше... Быстрые голы, невероятная реализация, хет-трики и дубли – и все это без пенальти! Далеко не самые сильные команды этой ЛЧ устроили супертриллер, в котором забили 9 мячей, но очень неравномерно. Если в первом тайме счет был 0:3 и веяло разгромом со стороны англичан, то их соперники отчаянно включились в борьбу за камбэк. Три гола у Барколя, дубль у Флеккера, дубли на ассистах у Цимикаса и Фримпонга и хет-трик ассистов от Дибанго (да, того самого, который играл за "Кривбасс"). Ох, какая это была игра! Такая перестрелка приблизила их к списку самых результативных матчей ЛЧ, которых скоро будет два десятка. А какие же матчи самые результативные?

"Ливерпуль" забил 6 голов! Источник: Sky Sports

Рекорд принадлежит… "Боруссии"

"Желтые" немцы очень любят видеть свое имя в таких списках. Сезон 2016/17, дортмундская "Боруссия" лидирует в группе F. На тот момент польская "Легия" была полным аутсайдером квартета и уже проиграла "шмелям" 6:0 на своем поле. Теперь им предстояло приехать в Германию. И тот матч стал легендарным: поляки открыли счет, но уже через 10 минут "желтые" забили трижды, а на перерыв команды ушли при счете 5:2. Суперинтенсивный тайм стал самым результативным в истории Лиги чемпионов. По данным Opta, в том матче в ворота летело все, но знаменитый показатель xG не достиг даже 4.

Как рос показатель xG в матч... Источник: Opta Развернуть

После перерыва разгром продолжился, команды довели счет до сокрушительных 8:4. Это самое большое количество голов в истории новой ЛЧ: в том матче Кагава и Ройс сделали дубли, а Дембеле забил и трижды отдал голевые передачи. "Боруссия" выиграла группу, обойдя "Реал", хотя "уши" забрали мадридцы. "Легия" же осенью 2016 года установила один из антирекордов Лиги чемпионов: 24 пропущенных гола за 6 матчей в группе.

11 голов и рекорд Кейна

Сезон 03/04 – кураж аутсайдеров. Тогда "Порту" под руководством Моуринью выиграл Лигу чемпионов, а их соперником в финале был… "Монако"! В том году монегаски на пути к финалу выиграли группу А, а в плей-офф выбили "Реал" и "Челси". Но впервые заявить о себе им удалось еще в групповом этапе, когда состоялся самый результативный матч ЛЧ за долгие годы – "Монако" переиграло "Депортиво Ла-Корунья" со счетом 8:3. В первом тайме они забили 5 голов, добавив еще три после перерыва. Хет-триком отличился Дадо Пршо. Позже, в том же 2004 году, Греция выиграла Евро, а "Валенсия" – Суперкубок, продолжив традицию шоковой терапии для шаблонного футбола.

Но немецкий кураж годами определял революцию в футболе. Сначала "Боруссия" провела серию из 12 матчей, а год назад "Бавария" почти повторила дортмундский рекорд. Помните, как мюнхенцы громко начали сезон Лиги 24/25? Один из первых матчей обновленной ЛЧ едва не заложил основу для критики, что гранды теперь будут разгромить всех. И действительно, "красная машина" забила 9 голов в ворота загребского "Динамо" (матч закончился со счетом 9:2). В этом матче тоже был праздник бомбардира, когда Гарри Кейн первым из англичан сделал покер. У него еще и первый в истории ЛЧ хет-трик с пенальти. Вот действительно, крупные счеты пишут крупные рекорды.

Матч с 10 голами – только один, но какой!

Лига чемпионов 2020 года в условиях пандемии… Сколько же споров было по поводу того, что проводить плей-офф в формате одного матча – ошибочно. Пока не состоялась четвертьфинальная битва: такой беззубой "Барселона" не была 74 года. Вы уже вспомнили? Да, речь о каноническом 8:2.

Команды сыграли синхронные таймы – дважды по 4:1. Причем до перерыва забивали только немцы (4 гола и автогол Алабы). "Бавария" забила в ворота испанцев силами семи разных футболистов, в том числе Левандовского и Мюллера. Еще был голевой вклад Коутиньо: не особо важный для немцев игрок (арендованный у каталонцев) вышел на замену на 75-й минуте и до финального свистка успел отдать две голевые передачи. Тот матч до сих пор остается единственным за 33 года, в котором было забито 10 мячей.

"Бенфика" вместе с Трубиным тоже попала в список рекордов

Представьте, что за последние 33 года, с момента появления новой ЛЧ, было уже 12 матчей, в которых забили 9 или более голов. Один из таких – с участием Трубина. Помните 7-й тур первого в истории этапа Лиги? "Барселона" тогда обыграла "Бенфику" со счетом 4:5 в матче с хет-триком Павлидиса и сумасшедшим камбэком каталонцев. Тогда украинец сделал 6 сейвов, при том что "орлы" допустили целых 22 удара по своим воротам. Те 9 голов вошли в список из целых 7 подобных игр. И 18 марта к ним добавили еще один матч – на этот раз "Барселоны" против "Ньюкасла":

24.10.2000: ПСЖ 7:2 "Русенборг";

8.03.2005: "Лион" 7:2 "Вердер";

21.10.2008: "Вильярреал" 6:3 "Ольборг";

1.10.2019: " Тоттенхэм" 2:7 "Бавария";

15.09.2021: "Манчестер Сити" 6:3 "Лейпциг";

25.10.2022: ПСЖ 7:2 "Маккаби";

21.01.2025: "Бенфика" 4:5 "Барселона";

18.03.2026: "Барселона" 7:2 "Ньюкасл";

28.04.2026: ПСЖ 5:4 "Бавария";

14.10.2026: ЛАСК 3:6 "Ливерпуль".

Но даже "Боруссия" – это еще не максимум!

На самом деле "Боруссия" с "Легией" – самая результативная игра новой ЛЧ, которую перезапустили в 90-х. Как говорится, футбол существовал и до этого. Двойной рекорд принадлежит выездному матчу "Фейеноорда" в Исландии в далеком 1969 году. Тогда голландцы забили команде "Рейкьявик" (самой старой на острове) целых 12 мячей за один матч. Игра закончилась со счетом 12:2 – это абсолютный рекорд за более чем 70-летнюю историю ЛЧ: ни одной команде больше не удавалось забить 12 мячей в одиночку и набрать в сумме 14 голов.