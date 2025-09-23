2025 год оказался очень успешным для английского футбола – родины самой популярной игры в мире.

Лондонский "Челси" выиграл клубный чемпионат мира, который проходил в США. Уверенно победив в финальном матче французский ПСЖ (3:0), сильнейшую команду Лиги чемпионов, английский клуб существенно пополнил свой клубный бюджет на 114,6 миллионов долларов.

Также "Челси" пополнил свою казну, выиграв Лигу конференций. Команда "Арсенал" стала победителем Лиги чемпионов среди женщин.

Щедрая АПЛ

Клубы Английской Премьер-лиги потратили на летние трансферы 1,748 миллиардов евро. Это данные авторитетного портала Transfermarkt. На втором месте Серия А (Италия) – 621,4 миллиона евро, на третьем Бундеслига (Германия) – 460,3 миллиона евро, далее идут Ла Лига (Испания) – 379,7 миллиона и Лига 1 (Франция) – 265,2 млн.

Во второй раз подряд

Порадовала английских поклонников футбола и молодежная сборная страны. Победив в финальном матче чемпионата Европы U21 в дополнительное время сборную Германии – 3:2, англичане во второй раз подряд стали чемпионом. В четвертьфинале они обыграли испанцев – 3:1, в полуфинале разобрались с французскими оппонентами – 3:0. Лучшим игроком чемпионата был нназван полузащитник чемпионов Харви Эллиот.

Швейцария принимала седьмой Чемпионат Европы-2025 среди женских сборных. Их было 16. Матчи собирали много зрителей. Был установлен рекорд посещаемости – 657,2 тысячи зрителей. Предыдущий рекордный показатель – 95,17 тысяч зрителей – был превзойден более чем в шесть раз.

34 тысячи зрителей собрал финальный матч в Базеле, в котором встретились сборные Англии и Испании. Букмекеры ставили на чемпионок мира испанок, которые уверенно прошли путь к финалу. Англичанки, чемпионки Евро-2023, в четвертьфинале обыграли сборную Швеции, а в полуфинале – команду Италии. В этих двух матчах англичанки добивались успеха в овертайме.

104 мяча было забито на этом чемпионате до финальной игры. 105-й влетел в ворота англичанок в середине первого тайма. 1:0 – с таким счетом девушки пошли на перерыв. Во втором тайме сборная Англии, основу которой составляют футболистки "Арсенала", "Челси", "Манчестер-Сити", стали играть активнее. Келли, нападающая "Арсенала", восстановила равновесие – 1:1.

Основное время игры победителя не выявило, как и третий для англичанок овертайм. В серии послематчевых пенальти удача улыбнулась футболисткам сборной Англии – 3:1, которые во второй раз подряд стали чемпионками Европы.

Ко второму подряд званию чемпионок Европы своих подопечных привела Сарина Вигман.

16 миллионов телезрителей Англии смотрели эту финальную встречу. И результат, наверняка, их очень порадовал.

Родина футбола

Англия – страна, которая подарила миру футбол. Чемпионат АПЛ – один из сильнейших в Европе. В разные годы английские футболисты становились обладателями "Золотого мяча": Стэнли Мэтьюс (1956), Бобби Чарльтон (1966), Кевин Киган (1978, 1979), Майкл Оуэн (2001).

Английские клубы становились обладателями Кубка/Лиги Чемпионов: "Ливерпуль" (6 раз), "Манчестер Юнайтед" (3), "Ноттингем Форест" (2), "Челси" (2), "Манчестер Сити" (1), "Астон Вилла" (1).

Уверен, продолжение следует.