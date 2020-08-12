За сутки в Украине утонули 10 человек: спасатели забили тревогу

С начала августа на водоемах Украины утонули 77 человек. Сайт ГСЧС

С начала августа на водоемах Украины погибло уже 77 человек, среди которых трое детей. В частности, только 11 августа утонули 10 граждан. В то же время 34 отдыхающих, из которых четверо дети, удалось спасти.

Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Учитывая тревожную статистику, украинцев призвали соблюдать правила безопасности на воде, чтобы сохранить свои жизни. В частности, людям напомнили, что во время отдыха у водоемов запрещено:

купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для такового;

вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;

купаться в одиночестве;

использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания.

употреблять на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенных для купания;

употреблять спиртные напитки до и во время купания;

подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;

допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;

детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;

купание детей без сопровождения взрослых.

Также спасатели напомнили, что надувной матрас является достаточно сомнительным средством для плавания, тем более на море, где часто поднимается ветер. Нередко именно он становится причиной трагических последствий, в частности утопления.

"В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь на водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны! Строго и неуклонно придерживайтесь правил безопасности на водных объектах!" – отметили в обращении к украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года в Украине утонуло более 800 человек. Только за июль утопленниками стали 200 украинцев. Спасатели отметили, что летний период является самым опасным, ведь именно в это время количество жертв на воде возрастает максимально.