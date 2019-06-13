Вытащила на себе 52 человека! В сети рассказали о погибшей героине пожара в психбольнице Одессы

В сети рассказали историю героически погибшей во время пожара в психбольнице Одессы медсестре, которая спасла десятки пациентов.

Так, на своей странице в Facebook пользователь Екатерина Ножевникова сообщила, что женщину звали Юлия. Она не растерялась во время ЧП и сразу же бросилась спасать подопечных.

"Там почти все лежачие были - возраст... Юля вытащила на одеялах и простынях 52 человека из отделения. На себе, в буквальном смысле слова", – говорится в сообщении.

Медсестра, погибшая при пожаре в психбольнице Одессы

Однако, выжить самой женщине не удалось.

"Вот так живет человек, тихо живет и делает незамысловатую и, кажется, неважную работу. А потом оказывается, что вся его жизнь – это был путь к подвигу..." – резюмировала рассказчица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 10 июня в психиатрической больнице №7 произошел крупный пожар. В результате трагедии погибли шесть человек, среди которых медсестра, минимум трое пострадали. Всего в корпусе находилось 57 человек.

Предварительной причиной назвали занесение огня извне.

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